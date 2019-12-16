В ЛНР назвали закон Зеленского о децентрализации манипуляцией минскими соглашениями

«Законопроект Зеленского о децентрализации – это не что иное, как имитация исполнения договоренностей в «нормандском формате» и попытка изменить Минские соглашения», – заявил газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник, комментируя проект реформы местного самоуправления, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Начнем с того, что предложенные Зеленским изменения в конституцию больше похоже не на децентрализацию, а на централизацию власти. Появляется фигура префекта, которая наделяется слишком большими полномочиями – возможностью блокировать решения местных, областных и окружных советов и инициировать их роспуск, используя президентскую вертикаль», – пояснил советник главы провозглашенной ЛНР, представитель республики на минских переговорах Родион Мирошник.

«Более того, 31 августа 2015 года в первом чтении Рада проголосовала за изменения в конституцию Украины. Они тогда не были согласованы с ЛНР и ДНР, но там был пункт – отсылка к закону об особом статусе для Донбасса. То есть, было хотя бы упоминание об особом статусе, а нынешние изменения не подразумевают особого статуса и не имеют отношения к выполнению Минских соглашений» – сказал политолог.

В дальнейшем, по мнению эксперта, президент Украины все-таки попробует представить изменения в конституции как выполнение Минских соглашений. «Но Зеленский сознательно манипулирует, потому что 11-й пункт комплекса мер четко говорит о необходимости реформы конституции Украины, основой чего должна стать децентрализация с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей по согласованию с представителями этих районов. Вторую часть этих требований Зеленский предпочитает не замечать», – подчеркнул Мирошник.

Собеседник напомнил, что особый статус для отдельных районов Донбасса, реализованный в виде закона Украины, фактически не может существовать, если не будет упомянут в конституции.

«В противном случае этот закон будет автоматически противоречить конституции, и любой суд может его отменить. Мы это прекрасно понимаем. Это одна из разновидностей манипуляций, поэтому мы не допускаем такой вариант. Закон должен быть принят, согласован с нами и особые положения, которые закрепляются в законе, должны быть закреплены и в конституции. Сейчас ни того, ни другого нет», – отметил представитель ЛНР.

«Таким образом, если ранее Петр Порошенко в течение пяти лет пытался имитировать выполнение Минских соглашений, то теперь Владимир Зеленский идет тем же путем, только еще более цинично, чем его предшественник», – заключил Мирошник.

Напомним, законопроект «О внесении изменений в конституцию Украины (относительно децентрализации власти)» Владимир Зеленский внес в Раду на прошлой неделе, но его официальный текст был опубликован только в понедельник.

Законопроектом предполагается ликвидация местных и областных государственных администраций. Также предлагается введение института префекта, выполняющего функцию административного надзора за соблюдением конституции и законов Украины органами местного самоуправления.

При этом в законопроекте не идет речи об особом статусе для отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Партия «Европейская солидарность» экс-главы Украины Петра Порошенко уже раскритиковала поправки к конституции страны. Сопредседатель фракции «ЕС» в Раде Ирина Геращенко назвала должность префекта уголовным термином «смотрящий».

Кроме того, Геращенко обвинила Зеленского и его партию в желании «отменить европейскую модель децентрализации».

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