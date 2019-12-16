Партия Порошенко раскритиковала Зеленского за проект реформы самоуправления

Партия «Европейская солидарность» экс-главы Украины Петра Порошенко раскритиковала поправки к конституции страны, которые предложил президент Владимир Зеленский для реформирования системы местного самоуправления.

Сопредседатель депутатской фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко во время заседания согласительного совета Верховной рады назвала уголовным термином «смотрящий» должность префекта, которую предложил ввести Зеленский. Префект должен следить за выполнением законов органами местного самоуправления, передает ТАСС.

Кроме того, Геращенко обвинила Зеленского и его партию в желании «отменить европейскую модель децентрализации».

«Вводится такая система, которой президент ставит от себя смотрящих, которых называет модным словом «префекты», у которых будут на самом деле функции прокурора», – заявила Геращенко.

Она отметила, что по предложенным изменениям президент сможет останавливать полномочия мэров или советов, ликвидировать общины, а также по представлению префекта «назначать государственных уполномоченных».

«Кто это такие – неизвестно», – считает Геращенко.

Законопроект «О внесении изменений в конституцию Украины (относительно децентрализации власти)» Зеленский внес в Раду на прошлой неделе. Речь в реформе пойдет о ликвидации местных и областных государственных администраций. Также предлагается введение института префекта, выполняющего функцию административного надзора за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления.

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