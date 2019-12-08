Зеленскому к переговорам с Путиным дали вредные советы

В понедельник в Париже пройдет саммит «нормандской четверки». Украину на нем будет представлять Владимир Зеленский. Ему уже дали несколько советов, как вести себя с Владимиром Путиным. Один из них – избегать переговоров с российским лидером один на один. Помогут ли эти рекомендации Зеленскому и каких итогов вообще стоит ждать от встречи в «нормандском формате»?

Петр Порошенко, который ранее не был замечен в дружеском отношении к Владимиру Зеленскому, отобравшему у него президентское кресло, в пятницу выступил в роли доброжелателя нынешнего лидера Украины. Он дал президенту несколько советов накануне саммита «нормандской четверки». Встреча лидеров России, Германии, Франции и Украины, напомним, пройдет в понедельник в Париже. А о том, что президенты России и Украины могут провести отдельную встречу на саммите, еще в конце ноября сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Помимо ожидаемых рекомендаций – например, не обсуждать в Париже газовый вопрос – Порошенко дал «самый важный совет: не доверять Путину». «Советовал бы избегать встречи с глазу на глаз с Путиным, – рекомендовал экс-президент Украины. – Если это невозможно сделать, не поддаваться на его кагэбэшные манипуляции». Порошенко добавил, что переговоры с Путиным требуют «быстрой реакции, железных нервов и толстой кожи». Порошенко знает, что говорит: у него есть опыт общения с российским лидером при закрытых дверях. К примеру, в августе 2014 года, после переговоров в Минске в формате Таможенный союз – Украина – ЕС, они общались больше двух часов.

История мировой политики, в том числе недавняя, знает примеры, когда разговор лидера страны с глазу на глаз с политически более сильным визави, приводил к необратимым последствиям. Такой была, например, встреча Михаила Горбачева с Рональдом Рейганом в 1986 году в Рейкьявике. По большей части общение проходило в формате тет-а-тет. В итоге, как вспоминал в интервью изданию «Коммерсант-Власть» бывший секретарь ЦК КПСС Александр Яковлев, важнейшее соглашение – о превращении Варшавского блока и НАТО в политические организации – так и осталось не зафиксированным на бумаге. «Мы Варшавский договор распустили, а они НАТО стали укреплять. Чистейший обман. Говорят, что не было такого соглашения. Да, соглашения такого не было, но договоренность была», – сокрушался Яковлев двадцать лет спустя.



Теперь же искусным переговорщиком, судя по всему, во всем мире считают Владимира Путина. Причем даже в Белом доме. Так, в августе прошлого года представительница команды Обамы Сьюзен Райс (в предыдущей администрации она была советником по нацбезопасности) назвала «исторической ошибкой» то, что Трамп встретился с Путиным тет-а-тет во время саммита в Хельсинки. А год спустя уже сам Трамп в интервью CNN заявил, что «Путин перехитрил Обаму, полностью перехитрил и заработал на этом».

Надо полагать, что и Порошенко, давая советы своему молодому преемнику, наверняка помнил, что российскому лидеру «удалось перехитрить» даже президентов Соединенных Штатов. Впрочем, рекомендации, как вести себя с Путиным, Зеленскому дают и действующие главы государств. Так, ранее президент Литвы Гитанас Науседа посоветовал украинскому лидеру при общении с Путиным не идти «на уступки, которые могут принести вред» Украине.

Впрочем, обращаясь к Зеленскому, Порошенко преследует свои цели, заявил газете ВЗГЛЯД председатель Российского комитета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов. Его задача, во-первых, принизить значимость встречи в «нормандском формате». Во-вторых, дезавуировать ее результаты. «Кроме того,

Порошенко таким образом пытается еще раз подчеркнуть, что Зеленский это не президент, а недоразумение.

Но мнение Порошенко сегодня не сказать, чтобы сейчас было очень весомо», – полагает Лукьянов.

«Путин – человек опытный, очень хорошо понимающий любые ситуации. В том числе и те, которые будут обсуждаться на саммите. О Зеленском такого сказать никак нельзя. Президент у Украины новый, неопытный, малознающий. Например, одна из тем, которую Зеленский намерен обсудить – газовый договор. Если это произойдет один на один, то это будет очень грустно для Зеленского, потому что Путин в газе разбирается лучше, чем любой газовик», – подчеркнул Лукьянов.



Впрочем, вне зависимости от того, какую тактику выберет Зеленский для переговоров с Путиным, ему хорошо известны ожидания Москвы от Киева. Это уже много раз озвучивалось и повторил еще раз перед саммитом глава российской дипломатии Сергей Лавров: «Будем ожидать дополнительных договоренностей, которые позволят этот конфликт ликвидировать, которые позволят надежно обеспечить безопасность людей в Донбассе, позволят обеспечить их права, которые закреплены в Минских договоренностях, так называемый закон об особом статусе, и которые позволят этот конфликт прекратить».

И ключевую роль здесь, по мнению российского министра, должен сыграть именно украинский президент. «И, конечно, в Париже на этом саммите мы очень хотим услышать от президента Зеленского, как он сам видит движение вперед, потому что из его окружения официальные лица – министры, члены парламента от его фракции «Слуга народа» – выступают с очень противоречивыми заявлениями», – цитировал ТАСС слова Лаврова.

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Регионами с особым статусом в составе Украины

Обычными регионами в составе Украины

Регионами в составе России



Действительно, в последние дни из Киева поступают абсолютно разнонаправленные заявления из окружения украинского президента. К примеру, в пятницу депутат Рады от пропрезидентской партии Никита Потураев заявил, что от поездки Владимира Зеленского на саммит «четверки» не следует ждать «подписания соглашения», поскольку Зеленский не привезет «новый «Минск» или какой-то «Париж». Глава МИД Украины Вадим Пристайко накануне вообще объявил, что одно из главных требований Минских соглашений (выборы в Донбассе) является «практически невозможной миссией».

И это при том, что сам Зеленский на этой неделе пообещал, что готов обсудить на саммите вопрос о выборах. Стоит отметить, что работать над исполнением еще одного требования «Минска» – разработкой закона об особом статусе Донбасса – в Киеве даже не начинали. Это накануне признал глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

То, что звучит с украинской стороны, это чисто риторическая кампания, считает Лукьянов. «В первую очередь она связана с внутренними нуждами. Зеленский находится в крайне непростой ситуации. Но какого-то мощного сдвига там не может быть по определению. Там к этому никто не готов», – полагает эксперт, говоря о возможных итогах саммита.

«Тон высказываний, которые сейчас звучат с российской стороны, очень консервативный – что не надо ничего ожидать, что работа идет, что коммюнике или меморандум будут сдержанными, с подтверждением имеющихся обязательств, приверженностью дальнейшей работе и так далее», – отметил Лукьянов.

Западные участники «четверки» тоже дают весьма лаконичные комментарии относительно и самого саммита, и его возможных итогов. Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с Трампом, как сообщается, лишь «выразил сдержанный оптимизм» относительно возможных результатов предстоящих переговоров и их эффекта на процесс мирного урегулирования в Донбассе. А Ангела Меркель, судя по заявлению ее кабинета, и вовсе хочет использовать двустороннюю встречу с Путиным для того, чтобы обсудить более насущный вопрос – дело Хангошвили и ситуацию вокруг высылки российских дипломатов.

Эксперт клуба «Валдай», профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко прогнозирует: «По итогам будет принято заявление декларативного характера, подтверждающее «формулу Штайнмайера» и оба Минских соглашения».

«Зеленскому не получится отыграть назад. Он не добьется присутствия украинских войск на территории ЛНР и ДНР под видом совместного патрулирования. И совместного никакого контроля границы, конечно, тоже не будет», – сказал Ткаченко газете ВЗГЛЯД. Россия же, по мнению эксперта, скорее всего, будет занимать примирительную позицию и не откажется подписать итоговое заявление. «Но ощутимого прорыва точно не будет», – полагает Ткаченко.

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С другой стороны, отметил эксперт, «это будут самые главные переговоры последнего года или даже пяти лет в дипломатии, потому что они исключительно важные». «Они многое нам скажут об отношениях Европы и России, Европы и Америки, так как, конечно, Соединенные Штаты тоже будут незримо присутствовать на этих переговорах», – полагает Ткаченко.

В пятницу вечером своими прогнозами и опасениями по поводу встречи в Париже поделился сам Владимир Зеленский. «Я хочу результат, единственное из-за чего я переживаю, что встретимся и скажем: «Мы планируем...». Я очень не люблю нерезультативность. Единственное, из-за чего я нервничаю – я очень не люблю безрезультатности переговоров. Это единственное, чего я боюсь», – заявил украинский президент. При этом он признал, что со стороны России существует настрой на диалог – Зеленский упомянул и обмен «удерживаемыми лицами» (заключенными и арестованными), и возвращение на Украину военных кораблей – фигурантов инцидента в Керченском проливе.

Зеленский подчеркнул, что ожидает «конкретных результатов» от переговоров в Париже. «Если мы идем по «Минску» – обмен людей, что это – «всех на всех»? Есть списки – согласованные и несогласованные. Сколько людей и когда мы можем вернуть домой?» – раскрыл подробности позиции Киева украинский лидер. Он также заявил, что конкретные результаты должны касаться и ситуации, связанной с прекращением огня в Донбассе. При этом Зеленский признал, что «всего добиться не удастся», назвав «победой» сам факт того, что эти переговоры состоятся.

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