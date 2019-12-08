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8 декабря, воскресенье  |  Последнее обновление — 16:49  |  vz.ru
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Саудовская Аравия неспроста уступает России лидерство по нефти

Новая сделка ОПЕК выгодна России и рублюФото: Nick Oxford/Reuters
Очередное заседание ОПЕК+ закончилось радостными новостями для нефтяных котировок и российского рубля. Экспортеры нефти решили снова сократить объем добычи в первом квартале 2020 года. Но удивила всех Саудовская Аравия, которая добровольно решила добывать меньше, чем того требует сделка. Саудиты с легкостью уступили России лидерство в добыче. Почему королевство так старается? Подробности...
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Зеленскому к переговорам с Путиным дали вредные советы

Порошенко, исходя из собственного опыта, предостерег Зеленского от встречи с Путиным с глазу на глазФото: EPA/Toms Kalnins/ТАСС
В понедельник в Париже пройдет саммит «нормандской четверки». Украину на нем будет представлять Владимир Зеленский. Ему уже дали несколько советов, как вести себя с Владимиром Путиным. Один из них – избегать переговоров с российским лидером один на один. Помогут ли эти рекомендации Зеленскому и каких итогов вообще стоит ждать от встречи в «нормандском формате»? Подробности...
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Японские мультфильмы могут оказаться смертельными

Как показывает судебная практика, вместе соцсеть «ВКонтакте» и аниме могут довести человека до колонииФото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press
Актер Евгений Миронов призвал помочь трансгендерной женщине, осужденной за тяжкое преступление − распространение детского порно. Обвинения такого рода сами по себе звучат отталкивающе и могут отбить всякое желание помогать. Но если присмотреться к этому скандальному делу внимательнее, речь пойдет о спасении от смерти человека, ставшего жертвой циничной схемы. Подробности...
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Рожать в США дорого и смертельно опасно

Роды в США – это не только очень дорого, но и очень рискованноФото: Lucas Jackson/Reuters
Как выясняется, рожать в России не только выгоднее, но и куда безопаснее, чем в США. Это наглядно показывает статистика смертности при родах. За последние тридцать лет этот показатель в США вырос в три раза – такие темпы роста демонстрировали только истерзанные гражданскими войнами Афганистан и Судан. Что происходит с американским здравоохранением? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Зеленский везет в Париж свою формулу

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Задача Зеленского – достичь прекращения активных боевых действий (развод войск, обмен пленными, частичное восстановление экономических связей), но не допустить выполнения Минских соглашений и прекращения западных санкций против России. Подробности...
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Христианская риторика мажора Жукова выглядит грубой подделкой

Максим Соколов, публицист
Потрясаться словом Е. С. Жукова можно разве что при полном незнанье своей страны. Когда холодную, искусственную риторику нам объявляют словом, исполненным искренней сердечной боли, немудрено, что против подмены восстают и самые деликатные люди. Подробности...
Обсуждение: 91 комментарий

Пусть всю оставшуюся жизнь ходят и оглядываются

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Россия никак не сможет изменить то, что Запад навесит на нее очередное обвинение, даже если оно совершенно огульно. Но один плюс во всем этом есть безусловно – укрепление за Россией той самой репутации государства, которое охотится на террористов, игнорируя границы, писаные правила и проходящие годы. Подробности...
Обсуждение: 33 комментария
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      Меланья Трамп показала рождественский интерьер Белого дома

      Первая леди США Меланья Трамп показала, как украсила к Рождеству и Новому году свою резиденцию. «Дух Америки сияет в Белом доме», – написала Меланья в своем Twitter. Длина всех гирлянд, развешанных по дому, превысила 240 метров
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      Путин открыл скоростную трассу Москва – Петербург

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              Зеленскому к переговорам с Путиным дали вредные советы

              Порошенко, исходя из собственного опыта, предостерег Зеленского от встречи с Путиным с глазу на глаз   8 декабря 2019, 16:24
              Фото: EPA/Toms Kalnins/ТАСС
              Текст: Иван Абакумов,
              Михаил Мошкин

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              В понедельник в Париже пройдет саммит «нормандской четверки». Украину на нем будет представлять Владимир Зеленский. Ему уже дали несколько советов, как вести себя с Владимиром Путиным. Один из них – избегать переговоров с российским лидером один на один. Помогут ли эти рекомендации Зеленскому и каких итогов вообще стоит ждать от встречи в «нормандском формате»?

              Петр Порошенко, который ранее не был замечен в дружеском отношении к Владимиру Зеленскому, отобравшему у него президентское кресло, в пятницу выступил в роли доброжелателя нынешнего лидера Украины. Он дал президенту несколько советов накануне саммита «нормандской четверки». Встреча лидеров России, Германии, Франции и Украины, напомним, пройдет в понедельник в Париже. А о том, что президенты России и Украины могут провести отдельную встречу на саммите, еще в конце ноября сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

              Помимо ожидаемых рекомендаций – например, не обсуждать в Париже газовый вопрос – Порошенко дал «самый важный совет: не доверять Путину». «Советовал бы избегать встречи с глазу на глаз с Путиным, – рекомендовал экс-президент Украины. – Если это невозможно сделать, не поддаваться на его кагэбэшные манипуляции». Порошенко добавил, что переговоры с Путиным требуют «быстрой реакции, железных нервов и толстой кожи». Порошенко знает, что говорит: у него есть опыт общения с российским лидером при закрытых дверях. К примеру, в августе 2014 года, после переговоров в Минске в формате Таможенный союз – Украина – ЕС, они общались больше двух часов. 

              История мировой политики, в том числе недавняя, знает примеры, когда разговор лидера страны с глазу на глаз с политически более сильным визави, приводил к необратимым последствиям. Такой была, например, встреча Михаила Горбачева с Рональдом Рейганом в 1986 году в Рейкьявике. По большей части общение проходило в формате тет-а-тет. В итоге, как вспоминал в интервью изданию «Коммерсант-Власть» бывший секретарь ЦК КПСС Александр Яковлев, важнейшее соглашение – о превращении Варшавского блока и НАТО в политические организации – так и осталось не зафиксированным на бумаге. «Мы Варшавский договор распустили, а они НАТО стали укреплять. Чистейший обман. Говорят, что не было такого соглашения. Да, соглашения такого не было, но договоренность была», – сокрушался Яковлев двадцать лет спустя. 

              Теперь же искусным переговорщиком, судя по всему, во всем мире считают Владимира Путина. Причем даже в Белом доме. Так, в августе прошлого года представительница команды Обамы Сьюзен Райс (в предыдущей администрации она была советником по нацбезопасности) назвала «исторической ошибкой» то, что Трамп встретился с Путиным тет-а-тет во время саммита в Хельсинки. А год спустя уже сам Трамп в интервью CNN заявил, что «Путин перехитрил Обаму, полностью перехитрил и заработал на этом».

              Надо полагать, что и Порошенко, давая советы своему молодому преемнику, наверняка помнил, что российскому лидеру «удалось перехитрить» даже президентов Соединенных Штатов. Впрочем, рекомендации, как вести себя с Путиным, Зеленскому дают и действующие главы государств. Так, ранее президент Литвы Гитанас Науседа посоветовал украинскому лидеру при общении с Путиным не идти «на уступки, которые могут принести вред» Украине. 

              Впрочем, обращаясь к Зеленскому, Порошенко преследует свои цели, заявил газете ВЗГЛЯД председатель Российского комитета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов. Его задача, во-первых, принизить значимость встречи в «нормандском формате». Во-вторых, дезавуировать ее результаты. «Кроме того,

              Порошенко таким образом пытается еще раз подчеркнуть, что Зеленский это не президент, а недоразумение.

              Но мнение Порошенко сегодня не сказать, чтобы сейчас было очень весомо», – полагает Лукьянов.   

              «Путин – человек опытный, очень хорошо понимающий любые ситуации. В том числе и те, которые будут обсуждаться на саммите. О Зеленском такого сказать никак нельзя. Президент у Украины новый, неопытный, малознающий. Например, одна из тем, которую Зеленский намерен обсудить – газовый договор. Если это произойдет один на один, то это будет очень грустно для Зеленского, потому что Путин в газе разбирается лучше, чем любой газовик», – подчеркнул Лукьянов. 

              Впрочем, вне зависимости от того, какую тактику выберет Зеленский для переговоров с Путиным, ему хорошо известны ожидания Москвы от Киева. Это уже много раз озвучивалось и повторил еще раз перед саммитом глава российской дипломатии Сергей Лавров: «Будем ожидать дополнительных договоренностей, которые позволят этот конфликт ликвидировать, которые позволят надежно обеспечить безопасность людей в Донбассе, позволят обеспечить их права, которые закреплены в Минских договоренностях, так называемый закон об особом статусе, и которые позволят этот конфликт прекратить».

              И ключевую роль здесь, по мнению российского министра, должен сыграть именно украинский президент. «И, конечно, в Париже на этом саммите мы очень хотим услышать от президента Зеленского, как он сам видит движение вперед, потому что из его окружения официальные лица – министры, члены парламента от его фракции «Слуга народа» – выступают с очень противоречивыми заявлениями», – цитировал ТАСС слова Лаврова.

              На ваш взгляд

               
              Каким вы хотели бы видеть будущее Донбасса?




              Обсуждение: 54 комментария

              Действительно, в последние дни из Киева поступают абсолютно разнонаправленные заявления из окружения украинского президента. К примеру, в пятницу депутат Рады от пропрезидентской партии Никита Потураев заявил, что от поездки Владимира Зеленского на саммит «четверки» не следует ждать «подписания соглашения», поскольку Зеленский не привезет «новый «Минск» или какой-то «Париж». Глава МИД Украины Вадим Пристайко накануне вообще объявил, что одно из главных требований Минских соглашений (выборы в Донбассе) является «практически невозможной миссией».

              И это при том, что сам Зеленский на этой неделе пообещал, что готов обсудить на саммите вопрос о выборах. Стоит отметить, что работать над исполнением еще одного требования «Минска» – разработкой закона об особом статусе Донбасса – в Киеве даже не начинали. Это накануне признал глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия. 

              То, что звучит с украинской стороны, это чисто риторическая кампания, считает Лукьянов. «В первую очередь она связана с внутренними нуждами. Зеленский находится в крайне непростой ситуации. Но какого-то мощного сдвига там не может быть по определению. Там к этому никто не готов», – полагает эксперт, говоря о возможных итогах саммита. 

              «Тон высказываний, которые сейчас звучат с российской стороны, очень консервативный – что не надо ничего ожидать, что работа идет, что коммюнике или меморандум будут сдержанными, с подтверждением имеющихся обязательств, приверженностью дальнейшей работе и так далее», – отметил Лукьянов.

              Западные участники «четверки» тоже дают весьма лаконичные комментарии относительно и самого саммита, и его возможных итогов. Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с Трампом, как сообщается, лишь «выразил сдержанный оптимизм» относительно возможных результатов предстоящих переговоров и их эффекта на процесс мирного урегулирования в Донбассе. А Ангела Меркель, судя по заявлению ее кабинета, и вовсе хочет использовать двустороннюю встречу с Путиным для того, чтобы обсудить более насущный вопрос – дело Хангошвили и ситуацию вокруг высылки российских дипломатов.

              Эксперт клуба «Валдай», профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко прогнозирует: «По итогам будет принято заявление декларативного характера, подтверждающее «формулу Штайнмайера» и оба Минских соглашения».

              «Зеленскому не получится отыграть назад. Он не добьется присутствия украинских войск на территории ЛНР и ДНР под видом совместного патрулирования. И совместного никакого контроля границы, конечно, тоже не будет», – сказал Ткаченко газете ВЗГЛЯД. Россия же, по мнению эксперта, скорее всего, будет занимать примирительную позицию и не откажется подписать итоговое заявление. «Но ощутимого прорыва точно не будет», – полагает Ткаченко.

              С другой стороны, отметил эксперт, «это будут самые главные переговоры последнего года или даже пяти лет в дипломатии, потому что они исключительно важные». «Они многое нам скажут об отношениях Европы и России, Европы и Америки, так как, конечно, Соединенные Штаты тоже будут незримо присутствовать на этих переговорах», – полагает Ткаченко.

              В пятницу вечером своими прогнозами и опасениями по поводу встречи в Париже поделился сам Владимир Зеленский. «Я хочу результат, единственное из-за чего я переживаю, что встретимся и скажем: «Мы планируем...». Я очень не люблю нерезультативность. Единственное, из-за чего я нервничаю – я очень не люблю безрезультатности переговоров. Это единственное, чего я боюсь», – заявил украинский президент. При этом он признал, что со стороны России существует настрой на диалог – Зеленский упомянул и обмен «удерживаемыми лицами» (заключенными и арестованными), и возвращение на Украину военных кораблей – фигурантов инцидента в Керченском проливе.

              Зеленский подчеркнул, что ожидает «конкретных результатов» от переговоров в Париже. «Если мы идем по «Минску» – обмен людей, что это – «всех на всех»? Есть списки – согласованные и несогласованные. Сколько людей и когда мы можем вернуть домой?» – раскрыл подробности позиции Киева украинский лидер. Он также заявил, что конкретные результаты должны касаться и ситуации, связанной с прекращением огня в Донбассе. При этом Зеленский признал, что «всего добиться не удастся», назвав «победой» сам факт того, что эти переговоры состоятся.

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