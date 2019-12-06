В «Слуге народа» перечислили цели Зеленского на «нормандском» саммите

Депутат Верховной рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» Никита Потураев рассказал, каких целей надеется достичь глава украинского государства Владимир Зеленский на встрече в «нормандском формате».

Потураев заявил, что не следует ждать «подписания соглашения», Зеленский не привезет «новый «Минск» или какой-то «Париж», передает РИА «Новости» со ссылкой на «1+1».

Депутат заявил, что Киев надеется на «три вещи». Во-первых, устойчивое прекращение огня по всей линии разграничения. Во-вторых, Украина ждет «освобождения всех» украинских «военнопленных».

«Третье – это только при условии двух пунктов может начаться политический процесс, а именно выборы», – сказал Потураев.

Также он высказался о переговорах Киева и Москвы по газовым вопросам. Потураев утверждает, что Россия «приостановила почти контакт» с Украиной, чтобы «не было подписано документов» до встречи в Париже.

По мнению депутата Рады, это сделано якобы в надежде на то, что глава российского государства Владимир Путин «надавит на Зеленского».

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«На президента Зеленского не надо давить, на него где сядешь, там и слезешь», – заверил Потураев.

Он сказал, что давить на президента Украины «бессмысленно», Зеленский готов «к разговору также о газе».

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не стоит ждать прорыва по итогам саммита в «нормандском формате».

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