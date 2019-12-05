В Кремле посоветовали не ждать прорыва от саммита в «нормандском формате»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не стоит ждать прорыва по итогам саммита в «нормандском формате».

«Прорыва по саммиту в «нормандском формате» ожидать не стоит», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

Кроме того, по словам пресс-секретаря главы государства, в ходе саммита президент Владимир Путин проведет двусторонние встречи со всеми участниками саммита.

«Это очень ценно», – добавил Песков.

Однако Песков отметил, что Москва испытывает очень сдержанный оптимизм по выстраиванию отношений с Украиной в связи с встречей глав государств Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже 9 декабря.

«Да, есть очень осторожный оптимизм, очень сдержанный оптимизм», – сказал Песков, добавив, что оба президента уже неоднократно общались в телефонном режиме.

«Это было конструктивное общение. О конструктивном общении говорил и сам президент Путин. Если такой же конструктивный диалог будет продолжен и во время очной встречи, это создаст предпосылки для облегченного выхода на решения, которые волнуют обе стороны», – сказал пресс-секретарь российского лидера.



Но при этом Песков подчеркнул, что пока рано говорить о том, каким образом будет найдено совместное понимание во время встречи.

Он добавил, что участники саммита могут принять в Париже некий необязывающий документ.

«Очевидно, что соглашения не будет. И никто не ожидает никакого соглашения – это было бы завышенными ожиданиями, от чего мы, кстати, очень энергично предостерегаем», – цитирует ТАСС слова Пескова в интервью телеканалу «Дождь».

Пресс-секретарь Кремля назвал позитивным моментом тот факт, что «была проделана домашняя работа, и некий документ – пока рано говорить, как он будет назван, – но некий документ, возможно, будет принят по итогам встречи».



«Это необязывающий документ, необязывающее соглашение, но в нем можно ожидать, что будут зафиксированы какие-то точки, по которым есть совместное понимание», – отметил Песков.

Ранее экс-посол России во Франции рассказал газете ВЗГЛЯД, что в Париже саммит ожидают с интересом, так как надеются, что по его итогам будут достигнуты положительные результаты.

Напомним, саммит в «нормандском формате» запланирован на 9 декабря. В нем примут участие президент России Владимир Путин, президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.

В Кремле сообщали, что президенты России и Украины могут провести отдельную встречу на полях «нормандского» саммита в Париже. Глава МИДа Сергей Лавров отметил, что встреча глав государств может позволить прояснить позицию Киева по Минским договоренностям.