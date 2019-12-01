Лавров дал прогноз по встрече Путина с Зеленским

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже 9 декабря может позволить прояснить позицию Киева по Минским договоренностям, заявил глава МИД Сергей Лавров в программе Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Контакт будет, безусловно, полезен, потому что мы очень хотим понять, как все-таки после всех неоднозначных, противоречивых заявлений из офиса Зеленского сам украинский лидер видит движение к выполнению минских договоренностей», – приводит его слова ТАСС.

Вместе с тем, отметил министр, «бессмысленно гадать», насколько полномасштабной, полноформатной станет встреча глав двух государств. Он напомнил, что в ходе переговоров в «нормандском формате» четыре лидера будут находиться вместе в одно и то же время.

«Как уже сказали в администрации президента, есть возможность поговорить Путину и Зеленскому. Она (встреча – прим. ВЗГЛЯД) не будет формальной, потому что это произойдет «на полях» другого мероприятия», – добавил глава российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, саммит в «нормандском формате» запланирован на 9 декабря. В нем примут участие президент России Владимир Путин, президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.

В Кремле сообщали, что президенты России и Украины могут провести отдельную встречу на полях «нормандского» саммита в Париже, где у них будет возможность обсудить газовый вопрос.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД