Путин и Зеленский смогут обсудить газовый вопрос на встрече в Париже

У президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского будет возможность обсудить газовую тему в рамках «нормандского саммита» в Париже, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В целом есть понимание, что сначала на рабочем уровне должны состояться обстоятельные переговоры. Если будут оставаться проблемные вопросы, по которым не удалось договориться, то президенты смогут использовать встречу в Париже, где они так или иначе будут иметь возможность вдвоем пообщаться с тем, чтобы затронуть там и газовую тематику. Поэтому время сокращается, цейтнот, но идут интенсивные контакты», – сказал он, передает РИА «Новости».

По словам Пескова, в Кремле считают неправильным озвучивать предлагаемую Украине цену на газ во время коммерческих переговоров Газпрома и Нафтогаза.

«В ходе коммерческих переговоров говорить о каких-то цифрах со стороны, не от участников переговоров, а со стороны, было бы абсолютно неверно и неразумно. Поэтому не будем сейчас давать никаких ни пояснений об условиях, на которых и с которыми стороны выступают, ни перспектив. Давайте дождемся итогов этих контактов», – сказал Песков.

Ранее глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что для Украины «крайне высок» риск остаться с 1 января 2020 года без транзита российского газа, так как до 13 декабря новый контракт подписать не смогут.

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