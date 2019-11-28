Медведчук объяснил, почему Украина останется без транзита газа

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что для Украины «крайне высок» риск остаться с 1 января 2020 года без транзита российского газа, так как до 13 декабря новый контракт подписать не смогут.

«Сегодня уже вряд ли есть механизмы, которые могут это предотвратить. Ситуация складывается таким образом, что мы потеряли время. Говорить про новый контракт на транзит уже нельзя – недостаточно времени», – передает его слова ТАСС.

Он напомнил, что подписание контракта должно состояться не позднее 13 декабря – в этот день должны быть закрыты заявки на поставки газа партнерам из Европы.

«Но до 13 декабря ничего сделать нельзя. Можно лишь продлить действующий контракт на год, но такой путь невыгоден украинской стороне», – сказал Медведчук.

Он назвал выгодным для Украины вариант с созданием международного газотранспортного консорциума с участием европейских газовых операторов и России, однако этого украинская власть не сделала.

«А все другие варианты в итоге для Украины будут негативными», – уверен Медведчук.

Политик напомнил, что Украина получает в бюджет от транзита газа в Европу около 3 млрд долларов за год – и 250 млн в месяц соответственно.

«С января они уже не будут поступать. А бюджет 2020 года в доходной части запланирован на уровне 2018 года. Откуда возьмут эти средства?» – сказал он.

Ранее в четверг исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что Киев не станет перекрывать поток российского газа, даже если Россия и Украина не заключат соглашение о транзите газа до конца года. Также он уже заявлял, что соглашение по газу должно быть заключено не позднее 13 декабря.