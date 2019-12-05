Эксперт: От саммита в «нормандском формате» ожидают положительных результатов

Предстоящий саммит в «нормандском формате» с интересом ожидают в Париже, так как надеются, что по его итогам будут достигнуты положительные результаты, заявил газете ВЗГЛЯД эксперт клуба «Валдай», чрезвычайный и полномочный посол России во Франции (2008-2017); исполнительный секретарь Российско-французского форума гражданского общества «Трианонский диалог» Александр Орлов.

«В Париже с интересом ожидают предстоящий саммит Нормандского формата, связывают с ним надежды на достижение положительных результатов», – рассказал он, добавив, что «местные обозреватели ссылаются на встречные шаги, сделанные впервые за долгое время обеими сторонами, что свидетельствует, по их мнению, о наличии у обеих сторон серьезного намерения договариваться».

Орлов также отметил, что инициатор саммита президент Франции Эммануэль Макрон выражает особую заинтересованность в его успехе, так как его инициатива «вписывается в новую стратегическую линию в отношении России».

В Париже отмечают совпадение интересов всех участников предстоящей встречи положить конец конфликту на востоке Украины.

«Ведущий политобозреватель газеты «Фигаро» Рено Жирар считает, что с 9 декабря 2019 года по 9 мая 2020 года, когда французский президент приедет в Москву на торжества по случаю 75-летия Победы, открывается «окно возможностей», которым необходимо воспользоваться. По мнению Рено Жирара, основу договоренности мог бы составить размен между объявлением Всеобщей амнистии и предоставлением культурной автономии Донбассу на гарантированный доступ украинских судов в Азовское море через Керченский пролив», – добавил Орлов.

Напомним, саммит в «нормандском формате» запланирован на 9 декабря. В нем примут участие президент России Владимир Путин, президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.

В Кремле сообщали, что президенты России и Украины могут провести отдельную встречу на полях «нормандского» саммита в Париже, по словам главы МИДа Сергея Лаврова, встреча глав государств может позволить прояснить позицию Киева по Минским договоренностям.