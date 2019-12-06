Порошенко посоветовал Зеленскому не общаться с Путиным один на один

Экс-президент Украины Петр Порошенко обеспокоен предстоящим саммитом в «нормандском формате» в Париже, он посоветовал действующему главе государства Владимиру Зеленскому не встречаться один на один с президентом России Владимиром Путиным.

«Самый важный совет: не доверять Путину... Советовал бы избегать встречи с глазу на глаз с Путиным», – передает РИА «Новости» со ссылкой на блог издания «Украинская правда» слова Порошенко.

Он также посоветовал Зеленскому не включать «газовый вопрос» в общую повестку «нормандского саммита», чтобы «не позволить России сформировать невыгодный для Украины пакет договоренностей, по которому за «дешевый» газ Украина сделает важные уступки в политическом треке».

Напомним, саммит в «нормандском формате» запланирован на 9 декабря. В нем примут участие президент России Владимир Путин, президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.

Путин и Зеленский могут провести отдельную встречу на полях саммита.

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