Киев назвал выборы в Донбассе «практически невозможной миссией»

Глава МИД Украины Вадим Пристайко обсудил с руководителем БДИПЧ ОБСЕ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир возможность выборов в Донбассе.

Гисладоттир, по словам Пристайко, отметила сложность ситуации, с чем согласны в Киеве, пишет «Европейская правда».

Пристайко заявил, что ситуация является «сложной даже с технической точки зрения». Он сказал, что «провести выборы в тех условиях, которые сейчас есть – это практически миссия невозможна».

Киев сейчас изучает вопрос о том, как далеко удастся продвинуться в подготовке выборов, можно ли обеспечить их честность, прозрачность и есть ли вообще смысл обсуждать их проведение, учитывая продолжающийся конфликт в Донбассе.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов на саммите «нормандской четверки» обсудить вопрос о выборах в Донбассе, подчеркнув, что они должны проходить «по законодательству Украины».

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