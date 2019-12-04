Зеленский сказал, чего хочет добиться на «нормандском саммите»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет на саммите «нормандской четверки» договориться о сроках урегулирования в Донбассе.

«Что касается коммюнике, которое обсуждалось еще в сентябре, то в повестке дня будут те вопросы, которые в этом документе, но я жду более развернутых ответов. Потому что ответы – это просто слова. Я же хочу действий со сроками», – передает его слова ТАСС.

Зеленский заявил, что в ходе нормандской встречи хочет обсудить вопрос о сроках передачи Киеву участка границы с Россией под контроль.

«Я уверен, что мы поднимем вопрос формата и сроков передачи госграницы под украинский контроль. Я не знаю, удастся нам или нет», – сказал он.

Кроме того, Зеленский заявил о готовности обсудить вопрос о выборах в Донбассе, однако подчеркнул, что проходить они должны «по законодательству Украины».

«Для нас это самое важное», – добавил он.

Также Зеленский выразил надежду на большой обмен удерживаемыми лицами в Донбассе до конца года.

«Я хотел бы, чтобы Новый год наши люди встречали со своими семьями на Украине. Для меня это очень личный вопрос. Я действительно очень хочу большого обмена», – сказал глава украинского государства, пообещав обсудить этот вопрос на встрече лидеров «нормандской четверки».

Советник Зеленского, депутат Верховной рады Никита Потураев заявил, что президент Украины на встрече в «нормандском формате» будет добиваться прогресса в мирном урегулировании.

«Во время встречи президент будет добиваться трех следующих целей: прекращение огня по всей линии разграничения, обмен удерживаемыми лицами по формуле «всех на всех» с указанием четких сроков, проведение местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областях по украинскому законодательству при условии предварительного вывода всех иностранных и незаконных вооруженных формирований», – сказал Потураев.

В то же время он заявил, что речь не идет о прямых переговорах с руководством ДНР и ЛНР, так как они «не являются законно избранной властью».

«Президент имеет запасные варианты даже на тот случай, если нормандский формат не сработает. И ни один из них не предусматривает консервации сегодняшнего статус-кво. Мы никогда не согласимся и дальше жертвовать жизнями наших бойцов. И если «Нормандия» спасет хоть одного человека – это уже победа», – заявил Потураев.

Он добавил, что Зеленский планирует инициировать формат переговоров по вопросу Крыма.

До этого президент Украины выразил надежду, что на саммите «нормандской четверки» 9 декабря удастся начать диалог о завершении конфликта в Донбассе.

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