Зеленский собрался на «нормандском саммите» решить вопрос возвращения Донбасса

Взгляд
2 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 18:01  |  vz.ru
Разделы

Врачи способны привлечь в Россию большие деньги

Российские врачи пользуются высокой репутацией за рубежомФото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Российская медицина, которую так часто ругают внутри страны, пользуется большим уважением за рубежом. По крайней мере, резкими темпами растет количество иностранцев, приезжающих в РФ ради высококачественного лечения. Чем уникальна наша страна с их точки зрения? И что нужно сделать, чтобы медицинская отрасль принесла стране еще больше денег? Подробности...
Перейти а раздел…

Центральная Азия ищет себя между Востоком и Западом

На самом деле, Центральная Азия – регион реально очень спокойныйФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
«Евразийские Балканы», нестабильный и несущий угрозы регион – этот некогда расхожий образ Центральной Азии устарел. Сегодня страны региона активно налаживают связи между собой и с соседями с Запада и Востока. К такому выводу пришли российские, казахстанские и узбекские политологи и дипломаты – участники круглого стола на площадке газеты ВЗГЛЯД. Успешная интеграция региона может способствовать снижению внутренней раздробленности в Евразии. Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем Россия продает новейшие военные технологии

ЗРК «Панцирь-С» – один из наиболее успешных военных экспортных товаров РоссииФото: Михаил Терещенко/ТАСС
Представитель концерна «Укроборонпром» утверждает, что украинская компания якобы «выигрывает» позиции у России на рынках вооружения. Почему эти слова являются не более чем лживой пропагандой? Каковы реальные позиции российских вооружений на мировом рынке? Нет ли опасности того, что Россия в итоге распродает новейшие оборонные технологии? Подробности...
Перейти а раздел…

Россию предупредили о ядерной угрозе с востока

Сейчас японцы открыто демонстрируют миру, что ядерное оружие им не нужноФото: Thomas Peter/Reuters
Япония может быстро войти в ядерный клуб. По утверждению китайских СМИ, Токио уже сейчас может произвести тысячи ядерных бомб. Эксперты считают, что обладающая атомными технологиями Япония может создать ядерное оружие достаточно быстро. Хотя сделать ей это будет по определенным причинам не очень просто. Но если Япония создаст ядерную бомбу, то у России появится весьма грозный противник. Подробности...
Перейти а раздел…

Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
Перейти а раздел…

Закон о семейном насилии нарушает базовые принципы права

Наталья Холмогорова, правозащитник
Защищать тех, против кого совершены несомненные преступные действия, кто подвергается явной опасности и нуждается в защите, этот закон отказывается. Вместо этого – предлагает преследовать и карать за деяния, которые ни одним законом РФ не запрещены. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

СССР погубили советские методы

Дометий Завольский, историк-архивист
Мы не заметили, как самым ходовым объяснением гибели СССР стала версия о том, что не всех, кого следовало, убили: побольше надо было! И торжество этой версии становится сегодня одной из главных угроз безопасности и будущему России. Подробности...
Обсуждение: 62 комментария

Сидение на двух стульях – главный талант сербского президента

Никола Танасич, заместитель главного редактора журнала «Новая сербская политическая мысль»
Сербия – главный проводник русского влияния на Балканах потому, что так было всегда. Сербия – главный борец с российскими технологиями «гибридной войны» потому, что так было всегда. Двоемыслие – уже давно обычное состояние Сербии. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
    Перейти а раздел…

    Все, что нужно знать о газопроводе «Сила Сибири»

    Почему медведь стал символом России

    Куда поехать за пляжным отдыхом зимой

      Перейти а раздел…

      Россия построила свою часть автомобильного моста в Китай

      На Дальнем Востоке построили первый в России трансграничный мост – он соединил Благовещенск с китайским Хэйхэ. Подготовка к строительству шла почти 20 лет, стартовало оно в 2016 году. Тогда стоимость проекта оценивали в 19 млрд рублей
      Подробности...

      Путин открыл скоростную трассу Москва – Петербург

      Путин открыл движение по новой скоростной трассе М-11, соединившей Москву и Петербург. Максимальная скорость движения по трассе сейчас – 110 км/ч. В будущем скорость повысится на 20 км. Это первая автодорога, объединяющая две столицы, построенная в новейшей истории России
      Подробности...

      Мощное землетрясение в Албании унесло жизни людей

      Землетрясение магнитудой 6,4 произошло рано утром во вторник недалеко от Тираны, за ним последовала серия афтершоков магнитудой выше пяти. Известно о восьми погибших и 300 пострадавших. Под обломками могут находиться люди, на месте работают спасатели
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Reatonika»: Вечнозелёные фермы для Севера России

        «Мечтай, твори!»: История о риске, который привел к успеху

        «Артель Русичи»: Возрождение русского стиля в мебели

          Перейти а раздел…
          Нравятся ли вам российские вина?
          • Да

          • Нет

          • Не доводилось их пробовать

          Сталкивались ли вы со случаями насилия в своей семье?
          • Да

          • Нет

          К какому поколению вы себя относите?
          • Поколению «бумеров» (40-60-е годы XX века)

          • Поколению X, «потерянному» (60-80-е годы XX века)

          • Поколению Y, «миллениалам» (80-90-е годы XX века)

          • Поколению Z, «зумерам» (родившиеся после 2000 года)

            Перейти а раздел…

            Когда и где лучше шипованные шины, а когда – «липучки»?

            Как обезопасить себя при продаже автомобиля?

            Как за рубежом борются со старыми автомобилями?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Зеленский собрался на «нормандском саммите» решить вопрос возвращения Донбасса
              На пути бронеавтомобиля российской военной полиции в Сирии сработала бомбаПушков ответил первому президенту Украины на слова об «украинском княжестве»Нидерланды высказали претензии России из-за ЦемахаЗеленский заявил о недоверии всем политикам, в том числе Путину
              На Украине заявили о гибели снайперов ВСУ из-за появления у ДНР новейших «штук»На Украине заявили о «победе» над Россией на мировом рынке оружияГендиректор Эрмитажа возмутился катком на Дворцовой площадиКанделаки вступилась за Асмус и Харламова
              Путин потребовал нарастить боевые возможности ВМФСавченко рассказала, кто звал ее замужПогранукрепления Эстонии на границе с Россией сдуло ветромШведские лыжницы назвали «советским» подход спортсменок РФ к беременности

              Главная тема


              Как Германия кормит бывшие страны соцлагеря

              «Хотелось бы приобрести»


              Сербия пожаловалась на дороговизну С-400

              «Я это знаю»


              Рэпер Птаха в Госдуме раскрыл схему наркоторговли в России

              «улучшения не происходит»


              НАТО заявит о политике «устрашения и диалога» в отношении России

              Видео

              Российская медицина


              Врачи способны привлечь в Россию большие деньги

              новая реальность


              Закон о семейном насилии лишит мужчин невиновности

              огромные излишки


              Сахарные рекорды стали новой проблемой России

              советско-финская война


              Почему сорвались секретные антивоенные переговоры с Финляндией

              викторина


              Знаменитые цитаты − фейк или не фейк?

              Политический фактор


              Игорь Мальцев: Запрет на курение в аэропортах – это пытка

              Вопрос жизни


              Анна Долгарева: Крик детей и матерей должны услышать

              Уровень ответственности


              Ирина Алкснис: Кредиты развивают у россиян два полезных качества

              на ваш взгляд


              Нравятся ли вам российские вина?

              Зеленский собрался на «нормандском саммите» решить вопрос возвращения Донбасса

              2 декабря 2019, 17:53

              Текст: Сергей Гурьянов

              Версия для печати

              Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что на саммите «нормандской четверки» 9 декабря удастся начать диалог о завершении конфликта в Донбассе.

              «Эта встреча – это уже победа для нас, потому что у нас есть возможность встретиться четырем лидерам, это возможность появилась после трех лет тишины... Это большая возможность начать этот диалог, потому что именно диалог может привести к возвращению главного – всех наших людей. Хочется действительно прекратить огонь и дать возможность закончиться этой войне», – передает слова Зеленского РИА «Новости».

              Он заявил, что можно будет на этой встрече и обсудить возвращение территорий под контроль украинских властей.

              «И главное решить вопрос с возвращения наших территорий, в какие сроки и как жить дальше, как мы можем вернуть территории и быть одной страной», – добавил Зеленский.

              Накануне сенатор Алексей Пушков прокомментировал «фантазии» Киева о предстоящей встрече лидеров «нормандского формата».

              Напомним, саммит в «нормандском формате» запланирован на 9 декабря.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............