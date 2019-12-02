Зеленский собрался на «нормандском саммите» решить вопрос возвращения Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что на саммите «нормандской четверки» 9 декабря удастся начать диалог о завершении конфликта в Донбассе.

«Эта встреча – это уже победа для нас, потому что у нас есть возможность встретиться четырем лидерам, это возможность появилась после трех лет тишины... Это большая возможность начать этот диалог, потому что именно диалог может привести к возвращению главного – всех наших людей. Хочется действительно прекратить огонь и дать возможность закончиться этой войне», – передает слова Зеленского РИА «Новости».

Он заявил, что можно будет на этой встрече и обсудить возвращение территорий под контроль украинских властей.

«И главное решить вопрос с возвращения наших территорий, в какие сроки и как жить дальше, как мы можем вернуть территории и быть одной страной», – добавил Зеленский.

Накануне сенатор Алексей Пушков прокомментировал «фантазии» Киева о предстоящей встрече лидеров «нормандского формата».

Напомним, саммит в «нормандском формате» запланирован на 9 декабря.