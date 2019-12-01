Пушков оценил фантазии Киева о встрече «нормандской четверки»

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление замминистра иностранных дел Украины Елены Зеркаль о предстоящей встрече лидеров «нормандского формата».

«Замглавы МИД Украины Зеркаль делится фантазиями: мол, на саммите в Париже «будет четко очерчено, как Россия будет отводить войска, тяжелое вооружение» и пр. Но о «войсках России» в Париже речи не будет: Россия – не сторона конфликта. А об отводе войск Украины речь точно пойдет», – написал Пушков в Twitter.

Напомним, саммит в «нормандском формате» запланирован на 9 декабря. В Кремле сообщали, что президенты России и Украины могут провести отдельную встречу на полях саммита, где у них будет возможность обсудить газовый вопрос. В Кремле отмечали, что Путину и Зеленскому в Париже будет о чем поговорить, «потому что личное общение отличается от телефонного разговора».

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