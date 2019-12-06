Зеленский назвал свой главный страх перед встречей с Путиным в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что больше всего боится отсутствия результатов саммита «нормандской четверки» и двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным в Париже 9 декабря.

«Я хочу результат, единственное из-за чего я переживаю, что встретимся и скажем: «Мы планируем..». Я очень не люблю нерезультативность. Единственное, из-за чего я нервничаю – я очень не люблю безрезультатности переговоров. Это единственное, чего я боюсь», – заявил Зеленский в эфире телеканала «Украина», отвечая на вопрос, испытывает ли он некий страх перед встречей в Париже, передает ТАСС.

Он также отметил настрой на диалог со стороны России, который подтверждается успешным обменом удерживаемыми лицами, а также возвращением на Украину военных кораблей, задержанных Россией вследствие инцидента в Керченском проливе. «Это был сигнал, и я вижу, что Россия готова к разговору», – заявил Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что ожидает «конкретных результатов» от переговоров в Париже. «Если мы идем по Минску – обмен людей – что это – «всех на всех»? Есть списки – согласованные и несогласованные. Сколько людей и когда мы можем вернуть домой?», – раскрыл подробности позиции Киева украинский лидер. Он также заявил, что конкретные результаты должны касаться и ситуации, связанной с прекращением огня в Донбассе.

При этом Зеленский признал, что «всего добиться [на встрече в Париже] не удастся», назвав «победой» сам факт того, что эти переговоры состоятся.

Напомним, встреча «нормандской четверки» запланирована на 9 декабря. В рамках саммита президент Владимир Путин проведет отдельные встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

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