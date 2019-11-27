Президент Литвы дал Зеленскому рекомендации перед встречей с Путиным

Президент Литвы Гитанас Науседа дал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому советы относительно предстоящих переговоров лидеров стран «нормандской четверки».

Рекомендации Науседа сделал в ходе совместного брифинга по итогам прошедших в Вильнюсе переговоров. Трансляция пресс-конференции велась на странице офиса президента Украины в Facebook.

В частности, литовский президент призвал Киев не идти на «уступки, которые могут принести вред» Украине, и выразил надежду, что саммит нормандской четверки приведет к уменьшению напряжения в Донбассе. Кроме того, Науседа согласился с Зеленским в вопросе сохранения санкций в отношении России.

Президент России Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский 25 ноября провели телефонный разговор, обсудив возобновление прямых поставок российского газа на Украину и продолжение транзита.

Тогда же Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, обсудив подготовку к саммиту нормандского формата и вопросы социально-экономического развития страны.