Путин и Зеленский обсудили возобновление поставок российского газа на Украину

Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили возобновление прямых поставок российского газа на Украину и продолжение транзита, сообщила пресс-служба Кремля.

«Подробно обсуждена газовая проблематика, включая вопросы продолжения транзита и возобновления прямых поставок российского газа на Украину», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Кроме того, президентами была «затронута ситуация с передачей трех военных кораблей, которые были задействованы Киевом в ходе провокации в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года», сообщили в пресс-службе Кремля.

«Условлено о продолжении контактов на различных уровнях», – сообщили в Кремле.

Телефонный разговор состоялся по инициативе украинской стороны «с учетом запланированного на 9 декабря в Париже саммита в нормандском формате».

Тем временем на сайте офиса президента Украины утверждается, что Зеленский в ходе разговора с российским лидером «отметил важность недавнего возвращения Россией украинских кораблей» и «необходимость возвращения всего вооружения, оборудования и документации, находящихся на этих судах».

«Также в ходе разговора стороны затронули вопрос газовых переговоров в трехстороннем формате Украина – Россия – ЕС», – сообщили в пресс-службе офиса президента Украины.

Ранее президент России Владимир Путин предупредил, что существует риск прекращения транзита российского газа через территорию Украины. Он подчеркнул, что новыми исками Нафтогаз обостряет ситуацию в переговорах с Газпромом по контракту. Также Путин напомнил, что Россия готова снизить цену на газ для Украины на 25%.

Газета ВЗГЛЯД описывала самый страшный сценарий газового разрыва с Украиной, а также рассказывала о неожиданном шаге Киева навстречу Газпрому.

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