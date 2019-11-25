Путин обсудил с Совбезом подготовку к саммиту нормандского формата

Президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, обсудив подготовку к саммиту нормандского формата и вопросы социально-экономического развития страны, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Состоялся разговор по текущим вопросам социально-экономического развития страны… Также затрагивались различные международные вопросы. Состоялся обмен мнениями по ситуации на юго-востоке Украины в контексте подготовки к запланированному на 9 декабря саммита в нормандском формате», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

На встрече присутствовали глава администрации президента Антон Вайно, спикер Госдумы Вячеслав Володин, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, глава ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин.

Ранее Песков заявил, что Путин не планирует отдельной встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях саммита нормандского формата в Париже.