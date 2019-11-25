Песков прокомментировал возможность встречи Путина и Зеленского в Париже

Президент России Владимир Путин не планирует отдельной встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях саммита «нормандского формата» в Париже, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Пока нет никаких наметок по программе, это все в стадии подготовки... Соответствующие помощники президентов находятся в контакте, ведется проработка. Пока ясно только, что будет нормандский формат, так или иначе в рамках нормандского формата все четыре президента встретятся. А уже все остальное, что на полях будет происходить, эти модальности согласовываются», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

20 ноября Путин на форуме «Россия зовет!» заявил, что у него нет отношений с украинским лидером Владимиром Зеленским, так как они не знакомы и общались только по телефону.

Перед этим председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», депутат Верховной рады Виктор Медведчук выразил уверенность, что встреча Путина с Зеленским необходима для Украины.

12 ноября первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать в республике встречу лидеров России и Украины. В Кремле обсуждение встречи Путина и Зеленского сочли преждевременным, призвав сосредоточиться на подготовке к саммиту в нормандском формате, который запланирован на 9 декабря.