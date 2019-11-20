На Украине заявили о необходимости встречи Путина и Зеленского

Председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», депутат Верховной рады Виктор Медведчук выразил уверенность, что встреча президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским необходима для Украины.

Медведчук подчеркнул, что «такая встреча была бы очень нужна и необходима, в первую очередь для Украины, а не для России», передает ТАСС

«Поэтому, если есть предмет для этой встречи, а я считаю, что он есть, именно исходя из интересов Украины, то такая встреча должна состояться. Или на полях встречи в нормандском формате, или вообще отдельно, как это предлагалось, но такая встреча назрела, и она необходима. Необходима в первую очередь для нашей страны», – заявил депутат Рады в эфире телеканала «112 Украина».

Медведчук подчеркнул, что Путину и Зеленскому необходимо обсудить многие вопросы. «Есть предмет для разговоров, для дискуссий, есть вопрос и предмет для выяснения отношений по многим сегодняшним ситуациям, сложившимся между Украиной и Россией», – отметил парламентарий.

Напомним, на прошлой неделе первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать в республике встречу лидеров России и Украины. В Кремле обсуждение встречи Путина и Зеленского сочли преждевременным, призвав сосредоточиться на подготовке к саммиту в нормандском формате, который запланирован на 9 декабря.

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