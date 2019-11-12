Назарбаев предложил организовать встречу Путина и Зеленского в Казахстане

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что предложил организовать в республике встречу лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

«Я встретился с господином Зеленским, послушал его. Буквально вчера говорил с Владимиром Путиным на тему, как дальше решать эту проблему… Я считаю, что нужна отдельная личная встреча президентов России и Украины», – заявил Назарбаев.

По его словам, украинский президент уже дал согласие на встречу, передает РИА «Новости».

«Я уже получил согласие Зеленского на тет-а-тет, об этом сообщил президенту России. Теперь посмотрим. Если нейтральная площадка нужна, я предложил Казахстан», – добавил он.

В начале ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что пока нет ясности, на каком саммите могут встретиться Владимир Путин и президент США Дональд Трамп.

В то же время украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что встреча «нормандской четверки» возможна после отведения сил и средств в Донбассе.