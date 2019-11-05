В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что пока нет ясности, на каком саммите могут встретиться Владимир Путин и президент США Дональд Трамп.

«Сейчас пока конкретных нет наметок. Потому что пока нет ясности, где президенты смогут вместе быть, на полях одного и того же международного мероприятия, поэтому сейчас ничего не можем сказать. Конкретно сейчас нет прикидок», – сообщил Песков, передает РИА «Новости».

Кроме того, Песков заявил, что говорить о проведении саммита в «нормандском формате» до конца года преждевременно.

«Мы очень внимательно отслеживаем ситуацию. Безусловно, любые сообщения о том, что разведение сил срывается, вызывает глубокую обеспокоенность. Мы надеемся, что, несмотря на трудности, процесс будет завершен, финализирован», – сказал пресс-секретарь.

Он также отметил, что позиция президента Владимира Путина по «нормандскому формату» неизменна, последовательна и предельно понятна.

«Россия и президент Путин выступает за продолжение работы в «нормандском формате», хочет как можно скорее провести саммит в «нормандском формате». Вместе с тем считает, что этот саммит должен быть хорошо подготовлен для обеспечения соответствующей результативности», – сказал Песков.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что встреча «нормандской четверки» возможна после отведения сил и средств в Донбассе.

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