Зеленский сказал, после чего случится встреча в «нормандском формате»

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что встреча «нормандской четверки» возможна после отведения сил и средств в Донбассе.

«Мы договорились, что у нас должна быть встреча, когда мы согласуем текст так называемой формулы Штайнмайера и когда у нас будет разведение на трех участках», – сказал Зеленский в интервью «Сегодня».

Он добавил, что на данный момент проходит подготовка к разведению в Петровском и Золотом, в этих участках отведение сил не происходит из-за нарушения режима тишины.

«Я думаю, что все обязательно произойдет и следующим шагом будет встреча в «нормандском формате». Другая информация мне просто не известна», – отметил Зеленский.

Ранее президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсуждали отведение сил в Петровском и Золотом. О возможности новой встречи «нормандской четверки» Путин и канцлер Германии Ангела Меркель говорили в минувшую субботу.