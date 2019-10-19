Путин и Меркель обсудили подготовку к саммиту «нормандской четверки»

Канцлер Германии Ангела Меркель провела в субботу телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

По его словам, в ходе переговоров в центре внимания находилась «подготовка к скорейшему проведению саммита в «нормандском формате», передает ТАСС.

Также обсуждалась ситуация в Сирии и Ливии. Лидеры затронули тему переговоров о продолжении транзита газа через Украину, добавил Зайберт.

Позже разговор лидеров России и Германии прокомментировали и в Кремле. Там отметили, что работу по встрече «нормандской четверки» продолжат помощники лидеров и руководство внешнеполитических ведомств.

«Что касается возможного проведения очередного саммита «нормандской четверки» – то он должен быть тщательно подготовлен и увенчаться конкретными результатами», – сообщила пресс-служба Кремля, передает РИА «Новости».

Кроме того, по итогам разговора было отмечено, что Киев под различными предлогами отказывается отводить военную технику от линии соприкосновения в Донбассе.

«При обсуждении ситуации с урегулированием на Украине – подтверждена важность неукоснительного выполнения положений минского «Комплекса мер» и договоренностей, достигнутых в ходе встреч на высшем уровне в «нормандском формате». В первую очередь это относится к имплементации «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство, а также к разведению сил и средств на согласованных участках линии соприкосновения у населенных пунктов Золотое и Петровское», – сказано в сообщении пресс-службы Кремля.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выражал надежду, что встреча «нормандской четверки» состоится в ноябре.

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