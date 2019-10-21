Макрон позвонил Путину

В понедельник прошли телефонные переговоры президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона.

Беседа прошла по инициативе французской стороны, сообщается на сайте Кремля.

Главы государств отметили важность запуска межсирийского диалога в рамках конституционного совета. Также президенты поговорили на тему внутриукраинского урегулирования.

Путин подчеркнул, что Киев должен выполнить обязательства и отвести силы в Золотом и Петровском.

«При обсуждении возможности проведения очередного саммита «нормандской четверки» президент России вновь акцентировал целесообразность его тщательной подготовки, что позволило бы выработать новые шаги в контексте полного выполнения Минских соглашений. Условлено, что соответствующая работа будет продолжена помощниками лидеров и министерствами иностранных дел», – говорится в сообщении.

Проведение нормандского саммита обсуждали президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в минувшую субботу.