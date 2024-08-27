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    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Американцы проморгали Telegram

    Они думают, мы не помним, как они боролись за свободный Telegram, стоило только русским спецслужбам намекнуть Павлу, что есть тут такие нехорошие случаи, по которым надо бы сотрудничать. Что тут началось! «Руки прочь от Дурова»! Все дела. Мы прекрасно помним, а вы?

    9 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Церковь переживет своих врагов на Украине

    Зачем же украинские власти в разгар конфликта стреляют себе в ногу, запрещая УПЦ? Иногда стоит переформулировать вопрос – не «зачем», а «почему». За человеческими поступками могут стоять не обдуманные цели, а иррациональные коллективные порывы.

    11 комментариев
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин Игры в «свободу слова» кончились

    Глобального мира не получилось даже в Сети – просто потому, что Сеть – это не отдельная сущность, а виртуальная проекция все того же мира с его враждебностью всех ко всем, подлостью, жадностью и агрессией. Поэтому взаимоотношения государств с интернет-платформами будут только ужесточаться.

    19 комментариев
    27 августа 2024, 23:49 • Новости дня

    Глава Стародубского муниципального округа пострадал в результате атаки ВСУ

    В результате атаки ВСУ на Брянскую область пострадал глава Стародубского муниципального округа Подольный

    Tекст: Антон Антонов

    В результате повторной украинской атаки на село Курковичи пострадали глава Стародубского муниципального округа Александр Подольный, водитель и сотрудник пожарно-спасательной службы, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

    Богомаз рассказал в Telegram, что село подверглось атакам украинских дронов. После первой атаки и сброса взрывного устройства в селе начался пожар. На место прибыли пожарные, а также глава округа. Пока Подольный «оказывал помощь жителям», а пожарные боролись с огнем, ВСУ устроили повторную атаку. Пострадавшие доставлены в районную больницу, пожар потушен.

    Напомним, в понедельник украинские беспилотники также атаковали Брянскую область.

    27 августа 2024, 12:13 • Новости дня
    ВС России ночью нанесли групповой удар «Кинжалами» по аэродромам Украины
    ВС России ночью нанесли групповой удар «Кинжалами» по аэродромам Украины
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в ночь на вторник произвели групповой удар по украинской аэродромной инфраструктуре, сообщило Министерство обороны России.

    Удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими ракетами «Кинжал» и ударными беспилотниками, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Поражены критически важные объекты аэродромной инфраструктуры Украины, отмечается, что попадание зафиксировано во все назначенные цели.

    Ранее украинская пресса сообщила о взрывах в районе города Староконстантинова, на востоке которого расположен военный аэродром.

    Коментарии (6)
    27 августа 2024, 03:58 • Новости дня
    Украина заявила о запуске Россией в понедельник 127 ракет

    Командующий воздушными силами Украины Олещук сообщил о запуске Россией 127 ракет и 109 беспилотников

    Украина заявила о запуске Россией в понедельник 127 ракет
    @ Kotsnews/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска в ночь на понедельник нанесли массированный комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины, заявил командующий воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

    Олещук сообщил, что удар в частности был нанесен «по топливно-энергетическому сектору государства». Россия при этом использовала «ракеты разных типов воздушного, наземного и морского базирования», передает РИА «Новости».

    Как заявил Олещук в соцсетях, Россия запустила 127 ракет и 109 ударных беспилотников. В частности, Украина заявила о трех ракетах «Кинжал», шести «Искандерах», 77 Х-101, 28 «Калибрах», трех Х-22, десяти Х-59/Х-69.

    Напомним, российские войска нанесли массированный удар по критически важным объектам украинской энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают работу ВПК Украины.

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    27 августа 2024, 12:30 • Видео
    Украина угрожает Белоруссии ракетным ударом

    МИД Украины потребовал от руководства Белоруссии отвести от государственной границы в Гомельской области группировку войск, подчеркнув, что она может стать «законной целью». При этом сама Украина держит со своей стороны 120 тысяч военнослужащих. Чего добивается Киев?

    Коментарии (0)
    27 августа 2024, 12:50 • Новости дня
    Военный эксперт: Наступление российских сил на Красноармейском направлении ускорилось

    Аналитик Онуфриенко указал на сложности наступления после освобождения Новогродовки

    Военный эксперт: Наступление российских сил на Красноармейском направлении ускорилось
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Анастасия Куликова

    После того, как украинское командование перебросило часть подразделений в Курскую область, наступление ВС России на Красноармейском (Покровском) направлении ускорилось. До Покровска остается совсем немного, а Мирноград уже видно без бинокля, рассказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко. Ранее США признали продвижение российских сил в Донбассе.

    «Наступление ВС России на Красноармейском (Покровском) направлении в последнее время ускорилось. После освобождения Красного Яра и Крутого Яра наши военные завязали бои в Николаевке – небольшом селе, от которого до окраин Мирнограда (Димитрова) остается порядка 800 метров. Это один из крупных городов, который наравне с Селидово, Украинском, Курахово и Покровском на протяжении почти десяти лет считался глубоким тылом ВСУ», – рассказал военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    Кроме того, на завершающих стадиях находятся бои в Гродовке и Новогродовке, добавил он. По поступающей информации, российская армия контролирует южную и центральную часть Новогродовки, рассказывает аналитик. «Насколько известно, бойцы ВС России уже вышли на окраины села Мемрик. Этот населенный пункт расположен западнее Карловки, за пределами того укрепрайона, который противник пытался выстраивать после потери Авдеевки вдоль западного берега реки Волчья и Карловского водохранилища. Причем это третья линия обороны ВСУ», – сказал Онуфриенко.

    «Здесь украинская группировка фактически оказалась перед выбором: либо оставить свои позиции и отойти, либо сдаться – третьего варианта я у них не вижу. Положение противника можно охарактеризовать как плохое, потому что до Покровска остаются десятки километров, а Мирноград (Димитров) уже видно без бинокля. Поэтому на это обратили внимание и в Киеве, и в Вашингтоне», – отметил аналитик.

    При этом говорить о численности группировки ВСУ на Красноармейском (Покровском) направлении сложно. «Киев для проведения курской авантюры был вынужден перебросить часть подразделений, находящихся в том числе в Донбассе. Из интервью украинских военнослужащих западным изданиям следует, что их сняли как раз с Красноармейского (Покровского), Дзержинского (Торецкого), Часов Ярского направлений», – пояснил спикер.

    Тем не менее продвижение ВС России на Красноармейском (Покровском) направлении будет сопровождаться некоторыми трудностями. «Со сложностями мы столкнемся после освобождения Новогродовки. Там расположена шахта «Новогродовская № 3» и шахта «Котляревская». Они на 40-50 метров возвышаются над местностью, поэтому зачистить эти укрепления противника будет непросто. Однако, скорее всего, их доработает авиация», – детализировал Онуфриенко.

    У ВСУ же проблемы посерьезнее. «Дело в том, что на этом направлении они не успели создать устойчивую линию обороны, поскольку не рассчитали темпы наступления наших войск. Поэтому противник создавал оборону сначала в районе Орловки, потом западнее – вдоль реки Волчья. Если бы украинские военные сосредоточились на создании линии на Красноармейском (Покровском) направлении, то это стало бы для нас препятствием. Но на деле у ВСУ получилось несколько недостроенных, необорудованных обрывков. И теперь они при недостатке личного состава и техники отступают значительно быстрее, чем месяц назад», – заметил эксперт.

    Спикер также обратил внимание на обстановку на Дзержинском (Торецком) направлении. «После освобождения Нью-Йорка (Новгородского) бои идут в районе Нелеповки. Также российские бойцы ведут уличные бои в Торецке вдоль всей восточной части города, где он смыкается с пригородами Железного, Артемова, Дружбы. В перспективе, когда военные ВС России закончат бои в Нелеповке и продвинутся дальше, Торецк может оказаться в полукольце», – заключил Онуфриенко.

    Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер признал, что российские силы продвигаются на Красноармейском (Покровском) направлении на подконтрольной Киеву территории ДНР. Он сообщил, что США «внимательно следят за этим». «На этой приграничной территории идут тяжелые бои», – отметил Райдер. Пресс-секретарь американского военного ведомства заверил, что США «продолжат поддерживать связь, консультироваться с украинцами, чтобы лучше понять их потребности» в военной помощи.

    Между тем Владимир Зеленский назвал ситуацию на Красноармейском направлении самой сложной для ВСУ. Он отметил, что там происходит «больше всего российских штурмов». Зеленский проинформировал, что после доклада главкома Александра Сырского принято решение усилить это направление.

    Генштаб ВСУ также сообщил о напряженной ситуации для ВСУ на Дзержинском (Торецком) направлении (подконтрольная Киеву часть ДНР). В сводке Минобороны России от 20 августа сообщалось, что группировка «Центр» освободила один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел Новгородское (украинское название Нью-Йорк) в ДНР. Газета ВЗГЛЯД писала, что взятие этого населенного пункта открыло для армии России путь на запад.

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    27 августа 2024, 13:14 • Новости дня
    Лукашенко рассказал о предложениях провести войска НАТО под Смоленск
    Лукашенко рассказал о предложениях провести войска НАТО под Смоленск
    @ Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе Республиканского педагогического совета назвал неприемлемыми призывы других стран отказаться от сотрудничества с Россией и поддержать Украину.

    «Нам сейчас советуют… Да плюнь ты на эту Россию, да отвернись ты от этой России. Давай будешь воевать с Украиной против России», – передает БелТА его слова.

    Лукашенко заверил, что звучат предложения провести войска НАТО под Смоленск.

    Президент Белоруссии заверил, что страна переживает очень сложный период, когда приходится держать в поле зрения события на Украине и планы Запада по дестабилизации обстановки.

    Газета ВЗГЛЯД рассуждала, зачем Киев пугает Белоруссию «трагическими ошибками».

    Коментарии (20)
    27 августа 2024, 12:19 • Новости дня
    Российские войска освободили Орловку в ДНР
    Российские войска освободили Орловку в ДНР
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировка «Центр» в последние сутки взяла под контроль населенный пункт Орловка в Донецкой народной республике, сообщило Министерство обороны России.

    Группировка также поразила формирования 53-й, 110-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны у Воздвиженки, Розовки, Новгородского (Нью-Йорка) и Сергеевки в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также она отразила семь контратак 150-й и 151-й механизированных бригад ВСУ.

    Украинская сторона в зоне ответственности этой группировки потеряла до 530 человек, танк, четыре бронемашины, САУ 2С1 «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.

    Группировка «Восток» улучшила положение по переднему краю и поразила скопления живой силы и техники 72-й механизированной бригады ВСУ у Водяного в ДНР. Она также отразила контратаку украинских штурмовиков 128-й бригады теробороны.

    ВСУ в зоне ответственности этой группировки потеряли до 145 человек, бронемашину, гаубицу Д-20 и станцию РЭБ.

    Группировка «Днепр» поразила формирования 35-й бригады морской пехоты и 124-й бригады теробороны у Ивановки и Токаревки в Херсонской области.

    В зоне этой группировки ВСУ потеряли более 85 человек, американское орудие М777, американскую САУ Paladin и американскую гаубицу М119, а также станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

    Коментарии (0)
    27 августа 2024, 04:29 • Новости дня
    Стало известно о нахождении за границей виновных в теракте на Крымском мосту

    Стало известно о нахождении ряда фигурантов дела о подрыве Крымского моста за пределами России

    Tекст: Антон Антонов

    Организаторы и ряд исполнителей теракта на Крымском мосту, устроенного в октябре 2022 года, скрываются от СК за пределами России, сообщается в материалах дела.

    В одном из документов сообщается о необходимости процессуальных действий в отношении организаторов и исполнителей, которые «находятся за пределами» России, передает ТАСС.

    Сообщается, что российская сторона в рамках расследования взаимодействовала с силовиками из Армении, Грузии и Китая для установления всех обстоятельств дела. Состоялось свыше 30 судебных экспертиз, проведен анализ данных камер видеонаблюдения, осмотрены электронные носители информации обвиняемых.

    В результате взрыва 8 октября 2022 года обрушились два пролета моста, были повреждены 17 вагонов проходящего в этот момент по мосту грузового поезда. По делу о теракте обвиняются граждане России, Армении и Украины.

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    27 августа 2024, 11:33 • Новости дня
    ВСУ предприняли попытку прорыва в Белгородской области

    Гладков: ВСУ предприняли попытку прорыва в Белгородской области

    ВСУ предприняли попытку прорыва в Белгородской области
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    ВСУ предприняли попытку проникнуть на территорию Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале он отметил, что, несмотря на осложнение обстановки на границе, российские военные сообщают о полном контроле над ситуацией.

    По словам Гладкова, украинские войска предприняли активные действия, направленные на прорыв границы региона.

    Ранее российские военнослужащие успешно отразили попытку подразделений ВСУ захватить населенный пункт Малая Локня Суджанского района Курской области, превратив здание исправительной колонии № 11 в неприступную крепость.

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    27 августа 2024, 02:27 • Новости дня
    Американские наемники не смогли провести операцию в Курской области

    Американский наемник рассказал о «хаосе» и сорвавшейся операции в Курской области

    Американские наемники не смогли провести операцию в Курской области
    @ кадр из видео ABC News

    Tекст: Антон Антонов

    Американский наемник, ветеран боевых действий в Афганистане, рассказал, что боевикам из его ЧВК не удалось провести запланированную операцию в Курской области в ходе вторжения украинских сил из-за «хаоса».

    «Нас просили пойти в Курск, в Курский регион, чтобы помочь с операциями снайперов (ВСУ)», – заявил боевик. Однако, по его словам, «там сейчас хаос». «Все закончилось тем, что мы не проводили ту операцию», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на ABC News.

    По его словам, украинские войска оказались слишком «растянуты» в связи с вторжением в Курскую область, хотя в первые дни атака украинских военных вызвала «подъем энтузиазма», передает RT.

    Американец говорил на условиях анонимности, но ABC утверждает, что удостоверила его личность, передает ТАСС.

    ABC называет его «бывшим американским солдатом» и «ветераном».

    Напомним, ЧВК Forward Observation Group опубликовала фото своих боевиков на территории Курской области, подтвердив тем самым присутствие американских наемников в рядах ВСУ. Позднее  FOG разместила в Сети фото своих боевиков, установивших миномет рядом с детской площадкой и жилыми домами.

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    27 августа 2024, 05:05 • Новости дня
    Новые взрывы прогремели в Киеве
    Новые взрывы прогремели в Киеве
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Взрывы произошли в Киеве, Ровно и Сумах, сообщили украинские СМИ.

    Кроме того, взрывы повторно прогремели в Хмельницкой области Украины, передает РИА «Новости».

    Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, передает ТАСС.

    Напомним, ранее также сообщалось о взрывах в Киеве, Сумах и Хмельницкой области. Кроме того, взрывы прогремели в Харькове и в Кривом Роге.

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    27 августа 2024, 16:48 • Новости дня
    На Украине решили закупить у Болгарии российские атомные реакторы
    На Украине решили закупить у Болгарии российские атомные реакторы
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинское руководство задумало выкупить два ядерных реактора ВВЭР-1000, произведенные Россией, заявил глава минэнерго Украины Герман Галущенко.

    Киевский режим нуждается в атомной энергетике, потому намерен закупить эти реакторы у Болгарии, сказал Галущенко Politico, передает РИА «Новости».

    Он добавил, с помощью этих реакторов рассчитывают расширить Хмельницкую атомную электростанцию на западе Украины.

    В январе Галущенко заявлял о строительстве четырех новых ядерных реакторов летом или осенью 2024 года, он пояснял, что два из них построят на основе оборудования российского производства, которое закупят у Болгарии.

    Коментарии (40)
    27 августа 2024, 14:42 • Новости дня
    Лавров: Москва не клюнет на тупиковую «формулу мира» Зеленского
    Лавров: Москва не клюнет на тупиковую «формулу мира» Зеленского
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия не «клюнет» на саммиты, продвигающие так называемую формулу мира главы киевского режима Владимира Зеленского, на это могут рассчитывать только мечтатели на Украине и на Западе, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    На пресс-конференции после переговоров с главой МИД Йемена Шайей Мохсеном аз-Зиндани Лавров подчеркнул, что суть всех саммитов по Украине – «абсолютно бесперспективная, тупиковая формула мира», выдвинутая Зеленским, передает ТАСС.

    По словам министра, Россию пытаются поставить в ситуацию, когда она «клюнет» на что-то, что устраивает украинского лидера.

    «Речь может идти, как неоднократно говорил президент, о переговорах, на которых никто никаких ультиматумов никому не выдвигает, как это было в феврале 2014 года, когда [Виктор] Янукович, тогдашний президент [Украины], договорился с оппозицией под гарантии Франции, Германии и Польши о том, что они создадут правительство национального единства и проведут общественные национальные выборы», – указал он.

    Если Запад на самом деле хочет стабилизировать ситуацию в Европе, необходимо вести переговоры без «формулы» Зеленского, заявил Лавров.

    «Президент [РФ Владимир Путин] подтвердил, что мы к этому были готовы. Я сейчас привел три примера, когда мы поддерживали такие переговоры. Но теперь уже трижды совравши, кто тебе поверит. Но посмотрим. Они должны сделать выводы», – подчеркнул министр.

    Ранее глава Госсовета Республики Крым Владимир Константинов заявил, что киевский режим пытается любыми способами добиться перемирия с Россией и выйти на новый раунд переговоров в формате «Минск-3», чтобы получить передышку и нарастить военную мощь.

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    27 августа 2024, 14:15 • Новости дня
    Коц: Бойцы в Малой Локне повторили подвиг советских солдат в Брестской крепости
    Коц: Бойцы в Малой Локне повторили подвиг советских солдат в Брестской крепости
    @ Андрей Рубцов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В поселке Малая Локня военнослужащие ВС России сдерживали наступление украинских боевиков с первого дня вторжения в Курской области, они построили крепость, сравнимую с Брестской времен Великой Отечественной, заявил военкор Александр Коц.

    Бойцы с первого дня вторжения ВСУ в Курскую область сдерживали наступление врага, сделав из стен колонии в Малой Локне крепость, сравнимую по неприступности с Брестской времен Великой Отечественной войны. Таким образом ситуацию в регионе описал военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

    Малая Локня находится в приграничной зоне Курской области, военнослужащие 9-го полка 18-й дивизии 11-го армейского корпуса «уперлись лбом», не давая ВСУ прорваться вперед, пояснил Коц в материале «Комсомольской правды».

    Замкомандира батальона с позывным «Кадет» пояснил, что напор украинских военных помогли преодолеть морпехи 810-й бригады Черноморского флота.

    В один момент ВСУ начали брать российские силы в окружение, комбат попытался прорваться к ним, но увяз в боях.

    Один из бойцов «Кадета» родом из Суджи застал вторжение в городе, куда его отпустили починить автомобиль. Он решил эвакуировать беременную с двумя детьми на ВАЗ-2107, но вслед ему открыли огонь из пулемета. По словам военнослужащего, от обстрела погибла как женщина, так и дети, а сам он получил пулю в бедро. Бойцу удалось через лес пройти к своим.

    Во вторник Минобороны сообщило, что ВС России отразили попытку ВСУ захватить Малую Локню, превратив здание исправительной колонии № 11 в неприступную крепость.

    Коментарии (5)
    27 августа 2024, 14:57 • Новости дня
    Сырский признал, что атакой на Курскую область не удалось отвлечь ВС России
    Сырский признал, что атакой на Курскую область не удалось отвлечь ВС России
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что нападением на Курскую область Киев хотел отвлечь значительные силы российской армии с Красноармейского (Покровского) направления, однако попытка провалилась.

    По его словам, одним из заданий нападения на Курском направлении было отвлечение значительных сил ВС России с других направлений, в первую очередь Покровского и Кураховского, но Россия эти планы разгадала, поэтому «продолжает сосредотачивать основные усилия на покровском направлении», передает ТАСС.

    Сырский добавил, что ситуация на Красноармейском направлении остается «довольно сложной» для ВСУ, а командование пытается сделать «все возможное для стабилизации обстановки».

    Ранее во вторник сообщалось, что оставшаяся в Гродовке под Красноармейском группировка ВСУ попала в окружение.

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    27 августа 2024, 07:56 • Новости дня
    Минобороны показало кадры ликвидации украинской ДРГ на Кинбурнской косе
    Минобороны показало кадры ликвидации украинской ДРГ на Кинбурнской косе
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Минобороны опубликовало видеозапись, на которой запечатлено отражение попытки высадки украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на Кинбурнскую косу.

    Российские десантники из состава группировки войск «Днепр», используя средства воздушной разведки, своевременно обнаружили украинские десантные катера, двигавшиеся к берегу, передает РИА «Новости».

    Опубликованные кадры с беспилотника демонстрируют весь ход боестолкновения. Видно, как украинские диверсанты пытаются высадиться на берег, подрывают мины и ведут огонь. Однако благодаря действиям российских десантников, атака была успешно отбита.

    Напомним, 9 августа власти Херсонской области сообщили об очередной неудачной попытке украинских диверсантов высадиться на Кинбурнской косе.

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    27 августа 2024, 09:59 • Новости дня
    Стало известно о подготовке артиллерии ВСУ к стрельбе химическими боеприпасами

    Минобороны: Украинских военных готовят к применению химоружия

    Стало известно о подготовке артиллерии ВСУ к стрельбе химическими боеприпасами
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Получены данные об обучении ВСУ применению химических боеприпасов, предназначенных для западных артиллерийских систем, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

    В Telegram-канале ведомства указано, что украинские военные проходят обучение по использованию химических веществ, совместимых с западными артиллерийскими системами.

    Кириллов также сообщил о находке в одном из тайников ВСУ веществ, содержащих нитрат таллия и тактические смеси. Он подчеркнул высокую токсичность этих веществ и их потенциальное использование для диверсий и покушений на должностных лиц новых российских регионов.

    Оборонное ведомство выразило серьезную озабоченность в связи с полученной информацией и предупредило о возможности провокаций со стороны Украины с применением химического оружия.

    Кроме того, Кириллов отметил, что информация об импорте Украиной химических реагентов и средств защиты подтверждает опасения России относительно подготовки химических провокаций.

    Ранее в Минобороны допустили создание Киевом «грязной бомбы» из отработанного топлива.

    Коментарии (7)
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    Зачем Киев пугает Белоруссию «трагическими ошибками»

    Киев усиливает давление на Белоруссию. Офис Зеленского потребовал от Минска отвести войска от границы стран. При этом сам Киев сформировал на этом направлении группировку в 120 тыс. солдат. По мнению экспертов, Украина умышленно провоцирует соседа в интересах западных спонсоров. На что сделана ставка? Подробности

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    Эстония устроила гонения на православие по украинскому сценарию

    Таллин требует от Эстонской православной церкви полного разрыва контактов с РПЦ. Гонения на организацию начались еще в 2022 году. Основная претензия властей прибалтийской республики – недостаточно антироссийская позиция местной православной церкви. Однако эксперты уверены: усиление напрямую связано с офисом Зеленского, который подал пример с УПЦ. Подробности

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    Задержанием Дурова западный истеблишмент пытается уничтожить конкурента

    Задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции породило ряд конспирологических теорий на тему того, кому и зачем это может быть нужно. Некоторые такие теории принадлежат людям достаточно серьезным, чтобы просто их игнорировать. По ним задержание – не личная проблема Дурова, а часть большой войны, которую ведут западные элиты. Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Игорь Мальцев Игорь Мальцев
      Американцы проморгали Telegram

      Они думают, мы не помним, как они боролись за свободный Telegram, стоило только русским спецслужбам намекнуть Павлу, что есть тут такие нехорошие случаи, по которым надо бы сотрудничать. Что тут началось! «Руки прочь от Дурова»! Все дела. Мы прекрасно помним, а вы?

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    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Церковь переживет своих врагов на Украине

      Зачем же украинские власти в разгар конфликта стреляют себе в ногу, запрещая УПЦ? Иногда стоит переформулировать вопрос – не «зачем», а «почему». За человеческими поступками могут стоять не обдуманные цели, а иррациональные коллективные порывы.

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    • Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин
      Игры в «свободу слова» кончились

      Глобального мира не получилось даже в Сети – просто потому, что Сеть – это не отдельная сущность, а виртуальная проекция все того же мира с его враждебностью всех ко всем, подлостью, жадностью и агрессией. Поэтому взаимоотношения государств с интернет-платформами будут только ужесточаться.

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    • Украина угрожает Белоруссии ракетным ударом

      МИД Украины потребовал от руководства Белоруссии отвести от государственной границы в Гомельской области группировку войск, подчеркнув, что она может стать «законной целью». При этом сама Украина держит со своей стороны 120 тысяч военнослужащих. Чего добивается Киев?

    • Зачем Дуров потребовался Макрону

      В руководстве ЕС открестились от задержания основателя Telegram Павла Дурова, подчеркнув, что он нарушил национальное законодательство Франции. Президент самой Франции Эммануэль Макрон заявил, что в задержании Дурова нет «политической подоплеки». Верится в это с трудом, точнее, вообще не верится.

    • Президент Чехии совсем охамел

      Власти в Праге и Варшаве по сути поддержали уничтожение «Северного потока». Президент Чехии Петр Павел даже назвал его «законной целью». Однако главный пострадавший от этого теракта – Германия. Зачем в НАТО так унижают своего союзника?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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