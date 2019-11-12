Песков ответил на предложение Назарбаева о встрече Путина и Зеленского

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского без содержательной повестки не будет продуктивна, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Путин сам говорил, что он никогда не отказывается от подобных встреч и этой встречи тоже, но считает, что встреча ради встречи принесет мало пользы, она должна быть хорошо подготовлена», – цитирует ТАСС Пескова.

По его словам, Москва сейчас сосредоточена на подготовке саммита в нормандском формате.

«Для этого, конечно, должны быть выполнены все обязательства, которые стороны взяли на себя в Минске», – добавил Песков.

Между тем Кремль приветствует процесс разведения сил в Золотом и Петровском. Песков подчеркнул, что выполнение ранее взятых обязательств должно быть продолжено.

«Это станет очень важным элементом в плане подготовки встречи в нормандском формате», – отметил пресс-секретарь президента.

Ранее первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать в республике встречу Путина и Зеленского. По его словам, украинский президент уже дал согласие на встречу.

В октябре Зеленский сообщил, что встреча «нормандской четверки» возможна после отведения сил и средств в Донбассе.