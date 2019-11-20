Путин рассказал об отношениях с Зеленским

Президент Владимир Путин на форуме «Россия зовет!» заявил, что у него нет отношений с его украинским лидером Владимиром Зеленским, так как они не знакомы и общались только по телефону.

«Какие у меня отношения с Зеленским? Никаких! Я его не видел никогда, мы с ним не знакомы, по телефону разговаривали», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

В то же время президент выразил мнение, что Зеленский «симпатичный человек и искренний».

По словам Путина, Зеленский «реально хочет изменить ситуацию к лучшему, в том числе и в Донбассе». «Насколько он в состоянии это сделать, я пока не знаю. Определенные шаги позитивные все-таки были сделаны: я имею в виду разведение сил и средств в двух населенных пунктах, хотя вчера еще военные докладывали, что обстрелы с украинской стороны продолжаются», – сказал Путин.

Президент в очередной раз подчеркнул, что развитие отношений Москвы и Киева в значительной степени зависит от Украины.

В то же время Путин назвал непонятными заявления Зеленского об изменении закона о статусе Донбасса. По президента, возможные новые законы по Донбассу, не согласованные с Донецкой и Луганской народными республиками, заведут ситуацию в регионе в тупик.

«Все-таки рассчитываю на то, что (в Донбассе) не будет возврата в эти «серые зоны», потому что мы слышали уже от некоторых политических деятелей, что в эти зоны, откуда ушли войска, туда должна быть заведена украинская национальная гвардия и полиция. Да, конечно, на этих территориях нужно поддерживать правопорядок, но мы хорошо знаем, что украинская национальная гвардия в значительной степени была сформирована из националистических батальонов. Если они назад вернутся, то ничего хорошего из этого не получится, потому что тут же будет зеркальный ответ со стороны ополчения Донецкой и Луганской народных республик», – сказал Путин.

Он выразил надежду, что такого развития событий не будет. «А если что-то и будет происходить, то только по согласованию между сторонами, а стороны конфликта – это киевская власть и представители Донбасса, ДНР и ЛНР», – отметил Путин.

Ранее в среду председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», депутат Верховной рады Виктор Медведчук выразил уверенность, что встреча президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским необходима для Украины.

На прошлой неделе первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать в республике встречу лидеров России и Украины. В Кремле обсуждение встречи Путина и Зеленского сочли преждевременным, призвав сосредоточиться на подготовке к саммиту в нормандском формате, который запланирован на 9 декабря.