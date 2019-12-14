Украинские министры захотели повышения зарплат

Многие украинские министры и их заместители просят повысить зарплату, заявил министр кабмина Украины Дмитрий Дубилет.

«Сейчас среди министров и заместителей министров много разговоров идет о том, что они просят большую зарплату, официальную зарплату, конечно, потому что в действительности многие из них пришли из частного сектора», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на украинский телеканал «Наш».

По словам Дубилета, в частном секторе украинские чиновники могли бы получать в десять, а то и в двадцать раз больше, чем сейчас.

«И им действительно сложно поддерживать свои семьи», – посетовал министр.

По его словам, не у всех есть такая «финансовая подушка», как у него. Дубилет является соучредителем мобильного банка Monobank.

Он отметил, что низкие зарплаты отпугивают многих специалистов, которые «для государства бы 100 раз окупились».

Ранее министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что у него низкая зарплата, и сейчас он живет на деньги, полученные на предыдущей работе. Он собирается уйти с должности, если ситуация с заработной платой не изменится.

Газета ВЗГЛЯД ранее рассказывала о том, как Зеленский выбрал свое «правительство Гайдара», а также анализировала задачи, которые стоят перед новым кабмином Украины.

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