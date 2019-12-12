Министр юстиции Украины Малюська пожаловался на низкую зарплату

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что у него низкая зарплата, и сейчас он живет на деньги, полученные на предыдущей работе. Он собирается уйти с должности, если ситуация с заработной платой не изменится.

По словам Малюськи, на посту главы ведомства он получает в последние месяцы по 680 долларов.

«Но вот последний месяц мы договорились о надбавках. И многие из министров их получили. У меня уже примерно 29 тыс. гривен (около 1,23 тыс. долларов, – прим. ВЗГЛЯД)», – приводит РИА «Новости» слова министра в интервью «24 каналу».

Однако такая сумма, по словам Малюськи, его также не устраивает, так как его большая семья с четырьмя детьми вынуждена экономить.

«Если зарплата не повысится хотя бы до 80 тыс. (3,4 тыс. долларов, – прим. ВЗГЛЯД), надолго меня не хватит. Меньше – это недолговременная история трудоустройства. Четверо детей, это требует средств», – сказал министр.

При этом глава Минюста добавил, что в правительстве готовы повысить зарплату, и отметил, что это важно также и для международных инвесторов. Малюська подчеркнул, что правительство, получающее низкую зарплату, «живет за счет чего-то другого».

Ранее на низкую зарплату в правительстве жаловался лидер партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков.