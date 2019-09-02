Зеленский выбрал свое «правительство Гайдара»

Некоторым новым министрам правительства Украины нет даже 30 лет. И это далеко не единственное качество, которым свеженазначенные киевские министры напоминают правительство России 25-летней давности. Чем известны новые члены правительства Украины и какие главные задачи перед ними поставлены?

Премьер для распродажи

Алексей Гончарук, в отличие от своего предшественника Владимира Гройсмана, человек, по документам, очень образованный. В 2006 году окончил Межрегиональную академию управления персоналом (частный вуз, более известный антисемитскими выходками преподавателей), в 2012-м – Академию госуправления при президенте Украины, потом – курсы лидерства Института Аспена (общественная организация с центром в США) и Киево-Могилянскую бизнес-школу. Пачка дипломов солидная, качество образования – сомнительное.

Гончарук по образованию юрист. Именно в этом качестве он работал в инвестиционной и юридической фирмах. Президент Ассоциации помощи пострадавшим инвесторам (это важно!). С сентября 2015 года возглавлял финансируемый Евросоюзом экспертно-аналитический центр «Офис эффективного регулирования», созданный по инициативе бывшего министра экономики Айвараса Абромавичуса (сейчас этот прибалтийский реформатор возглавил «Укроборонпром»).

Опыта работы, связанного с собственно экономикой, у Гончарука нет. Зато он имеет неплохой бизнес. В прошлом году отчитался о доходе в размере почти в 2 млн гривен (около 5,3 млн рублей) и ездит на «ягуаре».

Политическую биографию Гончарука сложно назвать выдающейся. В 2014 году он принимал участие в Майдане. Во время выборов 2014 года пошел в списке партии «Сила людей», набравшей 0,1% (СЛ – небольшая группа ветеранов Майдана, решившая политически капитализировать свое стояние на Майдане и не понявшая, что была только пешками в руках серьезных игроков). Побывал советником у министра экологии Игоря Шевченко и первого вице-премьера Степана Кубива. Весной 2019 года он познакомился с Андреем Богданом (руководитель офиса президента Украины), стал его заместителем – и в итоге был предложен на пост премьера.

Во время выступления в Раде Гончарук пообещал обеспечить рост экономики на 5–7% в год. Для этого, по его мнению, нужно договориться с МВФ о программе на три–четыре года, удешевить ресурсы, обеспечить ипотеку под 12–13% годовых, легализовать игорный бизнес и ввести свободную продажу земли до 2020 года.

Назначение Гончарука можно счесть эффективным политическим ходом нового президента. Он учел, что у Порошенко были стабильные проблемы с премьером Яценюком и даже с очень толерантным премьером Гройсманом. С Гончаруком проблем быть не должно – в политическом отношении он совершенно никакой. Правда, тут есть вопрос – как он будет управляться с большинством в Раде. Оно, конечно, есть. Но оно контролируется не им...

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Кроме того, Зеленский сразу же поставил Гончарука в очень специфическую позу, обязав его в течение года снизить коммунальные тарифы или уйти в отставку. И тут же заключил соглашение о поставках американского сжиженного газа по понятно какой цене (как мы знаем, под видом американского в страны Прибалтики поставляется российский сжиженный газ, но на такие мелочи русофобские режимы внимания не обращают).

Впрочем, основные задачи Гончарука не экономические, а юридические: обеспечить распродажу украинских активов и защиту прав покупателей от украинского бизнеса и украинских граждан.

Кабинет

Состав кабмина в значительной степени формировался под премьера. В нем всего пять специалистов, оставшихся от прошлой администрации, а большинство – люди молодые, без опыта, но зато с западным (нередко – соросовским) образованием.

Дмитрий Кулеба – вице-премьер по европейской интеграции. Бывший посол Украины при ЕС. Ну, раз уж целью страны положена евроинтеграция, то пусть будет бездельник в правительстве (благодаря Майдану украинский путь евроинтеграции окончен – дальше коврика перед дверями страну не пустят).

Другое дело, что человек, отработавший долго в системе украинского МИДа, в принципе не имеет отношения ни к евроинтеграции, ни к внешней политике. МИД еще при Тарасюке был превращен в партком абстрактной националистической партии и имеет крайне искривленное представление о национальных интересах Украины в духе «прочь от Москвы любой ценой».

Михаил Федоров – вице-премьер и министр «цифровой трансформации». Трудно сказать, что может тут нарулить 28-летний специалист по СММ, но, с другой стороны, в России, которая далеко опередила Украину в этом смысле, такой федеральный министр есть.

Владимир Пристайко – министр иностранных дел. Карьерный дипломат, претензии к нему ровно такие же, как и к Кулебе. Особенно доставляет то, что обоих дипломатов хвалит руководитель общественной организации Майдан иностранных дел Богдан Яременко. Украине, видать, мало пяти лет майданной «дипломатии».

Владимир Загороднюк – министр обороны. Предприниматель и волонтер, лоббируемый олигархом Игорем Коломойским. К армии никакого отношения не имеет. Зато он гражданский министр, как и требует ЕС. Его предшественник Полторак тоже был гражданский – его Порошенко специально для этой цели из армии уволил...

Тимофей Милованов – министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Его имя на слуху с момента трускавецкого семинара – он составлял программу обучения депутатов от «Слуги народа». Милованов возглавляет Киевскую школу экономики – частный вуз, преподавание в котором ведется только на английском языке. Будет ли министр развивать украинскую экономику – вопрос, лишенный смысла. Не будет, потому что он, во-первых, ориентирован на экономику англоязычную, а во-вторых, в экономике ничего не смыслит. Он теоретик, а не практик.

Денис Малюська – министр юстиции. Издатель, а потом консультант по вопросам проведения реформ. Впрочем, в кабмине и так каждый второй – юрист. «Реформы – это очень конкретные изменения: открытие рынка земли и свободный оборот капиталов, нормальный доступ к электросетям и равный доступ к природным ресурсам». Типично либеральный подход – давайте дадим одинаковые условия рыбаку с удочкой и миллиардеру с флотом сейнеров и посмотрим, как они будут конкурировать...

Оксана Маркарова – министр финансов, доставшаяся новому премьеру в наследство от Гройсмана. Подобно другим новым министрам, имеет западное образование, но, в отличие от них, имеет опыт работы - министерством руководит уже более года. Задача Маркаровой – провести переговоры с МВФ.

Но деньги фонда для страны обойдутся дорого. Например, почти наверняка ценой кредитов будет отказ от упрощенного налогообложения.

Денис Оржель – министр энергетики и защиты окружающей среды. Он специалист по альтернативной энергетике. Украине, правда, сейчас нужна не альтернативная энергетика. Ей нужно оттуда-то брать уголь, договариваться о поставках газа и тепловыделяющих сборок для АЭС. Если всего этого не будет, то не будет и альтернативной энергетики (всего несколько стран в мире обходятся без дотирования «зеленого тарифа» за счет традиционной генерации).

Впрочем, это человек не простой, раз уж его посадили на два самых коррумпированных в Украине направления - энергетику и недра. Между тем в результате введения рынка электроэнергии цены на нее выросли на 20–30%. Владелец ферросплавных заводов Игорь Коломойский недоволен...

Владислав Криклий – министр инфраструктуры. Занимался ранее ликвидацией ГАИ и созданием сервисных центров МВД (аналог российских МФЦ). Ставленник Авакова. Однако теперь Криклию придется заниматься дорогами и трубопроводами... То есть тем, что находится в самом плачевном состоянии.

Алена Бабак – министр общин и территорий. Среди прочего ей придется заниматься вопросами ЖКХ, и тут у нее есть опыт – журналисты программы «Гроші» в 2017 году нашли информацию о том, что Бабак имеет долг по ЖКХ почти в 23 тыс. гривен (около 60 тыс. рублей). Отличный специалист...

Юлия Соколовская – министр социальной политики. Работала руководителем компонента реформирования системы здравоохранения проекта USAID «Реформа ВИЧ-услуг в действии». Утверждается, что работала еще и в минфине.

Зоряна Скалецкая (Черненко) – министр здравоохранения. К медицине имеет еще меньше отношения, чем пресловутая Ульяна Супрун. Правда, она занималась вопросами здравоохранения в «реанимационном пакете реформ», но даже Яценюк, говорят, поинтересовался как-то раз, будет ли что реанимировать в стране после таких реформ. В общем, после знакомства с биографией Скалецкой начинаешь испытывать безотчетную симпатию к Супрун – она ведь пыталась людей научить лечиться подорожником в отсутствие средств на медицину... Эта учить не будет.

Анна Новосад – министр образования и науки. 29 лет. Оконченного высшего образования не имеет (бакалавр Могилянки, магистра получила в Маастрихте). С 2014 года работала в системе МОН. Большой скандал вызвал ее безграмотный пост в «Фейсбуке» (проверяла его Ирина Фарион, но, при всех своих своеобразных политических взглядах, язык она знает).

Главной задачей Новосад уже сейчас видят сокращение числа учителей и увеличение нагрузки на них.

Дмитрий Дубилет – министр кабмина. Сын многолетнего руководителя «Приватбанка» Александра Дубилета, некоторое время – IT-директор «Приватбанка». Отзывы о его работе в банковском секторе преимущественно хорошие, и было бы понятно, если бы его назначили на «диджитализацию». Но он будет организовывать работу кабмина. Впрочем, может, он сможет создать там рабочую электронную систему.

Владимир Бородянский – министр культуры. Директор принадлежащего Виктору Пинчуку канала СТБ. Канал СТБ начинал как новаторский, но потом его новаторство ударилось не в ту степь. Сейчас он известен в основном тем, что начал еще лет 15 назад внедрять новый вид украинского языка, который не понимают сами же сотрудники канала. Скорее всего, его вкладом в культуру будет вытеснение вслед за русским еще и украинского языка.

Оксана Коляда – министр по делам ветеранов и «временно оккупированных территорий». Тоже проверенный кадр – полковник, заместитель командующего АТО, заместитель министра по делам ветеранов. Профессионально занимается вопросами пропаганды.

Арсен Аваков – министр внутренних дел. В отдельном представлении не нуждается, но следует отметить, что это единственный политик в новом правительстве.

Младореформаторы по-украински

Понятно, что это не правительство профессионалов. Специалистов-отраслевиков тут почти нет – в основном это специалисты по абстрактно понятому реформированию в радикально-либеральном духе. Главная идея этих реформаторов – сокращение государственных функций до минимума. Все остальное должна решить «невидимая рука рынка», а точнее – транснациональные компании и иностранные правительства, которые лучше могут распорядиться ресурсами этой территории.

Ну и, конечно, они все патриоты. На Майдане стояли.

И главная мысль, которая приходит в голову при виде нового украинского правительства – «где-то я это уже видел». Где? Кажется, в Москве. Уж очень похоже это правительство на кабинет Егора Гайдара – такие же теоретики и начинающие предприниматели. Даже возраст похож – в 1991 году, когда Гайдар стал зампредом правительства России по вопросам экономической политики, ему было 35 лет – так же как и новому украинскому премьеру Гончаруку.

У Егора Тимуровича Гайдара было два оправдания.

Во-первых, ему предстояло превратить плановую советскую экономику в рыночную. В современной Украине никакой плановой экономики нет. Она даже еще более рыночная, чем, например, российская.

Во-вторых, в начале 1990-х существовал некий романтичный флер, что вот стоит ввести рынок и убрать лишнее государственное регулирование, как все заработает и будет у нас как в Европе. Прошедшие четверть века наглядно показали, что экономическая политика не сводится к дерегуляции, а сама по себе «невидимая рука рынка» гораздо убедительнее ведет к дефолту, чем к процветанию.

Гайдар не знал. Гончарук не понимает.