Премьер Украины предсказал рост экономики на 40% за пять лет

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что за пять лет экономика его страны вырастет минимум на 40%.

«Мы поставили себе цель, чтобы экономика Украины за следующие пять лет выросла минимум на 40%. Это очень амбициозная, но реальная задача. У нас есть для этого серьезная команда в министерстве экономики, которая уже начала над этим работать. Это приведет, по нашим подсчётам, к появлению около миллиона новых рабочих мест и это еще одна задача, которую мы перед собой поставили», – передает РИА «Новости» Гончарук на совещании с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Он заявил также, что среди приоритетных задач правительства в ближайшие недели подготовка к визиту МВФ и переговорам по транзиту российского газа.

«Среди важных срочных задач на следующие пару недель, подготовка к визиту МВФ, подготовка к переговорам по транзиту газа, подготовка государственного бюджета на следующий год», – сказал украинский премьер.

Также среди важных задач Гончарук назвал запуск инструментов стимулирования энергоэффективности, а также преодоление рейдерства.

«За следующий месяц задача – история с рейдерством должна пойти в прошлое навсегда», – отметил премьер.

Напомним, в четверг Гончарук, будучи еще кандидатом в премьеры, заявил о новой задаче, стоящей перед камбином – обеспечить рост экономики на 5% в год.

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