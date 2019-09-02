Нового министра образования Украины высмеяли за безграмотность

В публикации нового министра образования Украины Анны Новосад нашли множество ошибок. По мнению интернет-пользователей, у самого молодого министра в новом составе правительства Украины – Анне Новосад 29 лет – есть все шансы «окончательно добить остатки образования».

Текст с ошибками опубликован на странице Новосад в Facebook. Исправления опубликовала юрист Татьяна Монтян (газета ВЗГЛЯД не может дать прямую ссылку на пост, так как он содержит нецензурную лексику).

Комментаторы высмеяли нового украинского министра за ошибки.

«А что, на украинском Т9 нет?» – поинтересовалась Наталья Фролова.

«У этой есть все шансы окончательно добить остатки образования», – считает Татьяна Сорокина.

«Мыныстыр», – иронизирует Катерина Змагайло.

«В биографии написано, что свободно владеет немецким и английским языками. Может, это ее родные языки, а украинский и русский она просто недавно начала изучать? А вообще, Украина начнет выздоравливать только тогда, когда в любых кабинетах человек будет говорить на родном языке», – подчеркнул Alex Twiddler.

Некоторые выступили в защиту молодого министра. Так, Serge Klimovych считает, что ошибок в тексте не так уж много. А пользователь Юрій Іванов полагает, что «большинство ошибок не являются на самом деле ошибками», а тот, кто вносил исправления в текст министра, стремился просто «уколоть» ее. По мнению ряда пользователей, нет ничего страшного в ошибках, допущенных не в официальном документе, а тексте, составленном на ходу.

Ранее депутат Верховной рады Антон Киссе на заседании парламента не смог выступить на украинском языке, что стало причиной насмешек со стороны его коллег.

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