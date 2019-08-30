Депутат Рады рассмешил коллег попыткой выступить по-украински

Депутат Верховной рады Антон Киссе на заседании парламента не смог выступить на украинском языке, что стало причиной насмешек со стороны его коллег.

Фрагмент трансляции с заседания Рады опубликовал «24 канал».

Парламентарий обратился к новому министру экономического развития и торговли Украины Тимофею Милованову, рассказав ему о проблемах виноделов Одесской области. Киссе пытался выступать по-украински, мешая его со словами по-русски. В итоге из-за насмешек со стороны коллег по парламенту депутат Рады окончательно перешел на русскую речь.

Использование русского языка является причиной многочисленных инцидентов в украинском парламенте. Сам Киссе уже оказывался в центре языкового скандала в ноябре 2017 года, когда тогдашний вице-спикер Верховной рады Украины Оксана Сыроид выключила ему микрофон за то, что он говорил на русском языке, и заставила перейти на украинский.

Между тем нынешний президент Украины Владимир Зеленский пообещал тщательно проанализировать закон об исключительности украинского языка на предмет соответствия конституции. По его словам, документ был принят «без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью».

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