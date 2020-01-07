Госдолг Украины вырос более чем на 700 млн долларов

За три месяца государственный долг Украины вырос более чем на 717 млн долларов, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко.

«В результате политики правительства и НБУ в последние три месяца долг Украины увеличился на 17 млрд гривен (около 717,3 млн долларов – прим. ВЗГЛЯД). Поэтому бюджет страны на 2020 год придется серьезно корректировать», – приводятся слова Бойко в сообщении на сайте партии.

Депутат Рады подчеркнул, что бюджету Украины не хватает средств из-за недобора на таможне и спекуляций с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Именно поэтому и произошли задержки с выплатой заработных плат, а бюджет недополучил примерно 80-90 млрд гривен (3,37 – 3,79 млрд долларов), утверждает Бойко.

«Завели спекулятивный капитал через облигации под 9% годовых. А это кабала для страны! Покажите мне, какое еще государство в мире выплачивает такие проценты. Зайдя в страну, этот спекулятивный капитал так «укрепил» гривну, что упали доходы бюджета. И пришлось обрезать жизненно важные для страны платежи», – подчеркнул он.

В сентябре государственный и гарантированный государством долг Украины вырос на 1,02 млрд долларов.

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