Рада отказалась отменить закон об ограничении обучения на русском языке

Парламент Украины не поддержал инициативу об отмене закона «О полном общем среднем образовании», который позволяет сократить обучение в школах на языках нацменьшинств.

Документ набрал только 58 голосов из 226 необходимых для принятия. Теперь он может быть передан на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому, передает РИА «Новости».

Верховная рада приняла законопроект об ограничении обучения в школах на русском языке в январе. При этом учителей решили отправить на курсы повышения квалификации в рамках подготовки к обучению на украинском языке.

По закону лица, которые принадлежат к нацменьшинствам Украины и языки которых не являются официальными в ЕС, получают среднее образование на государственном языке в объеме не меньше 80% учебного времени.

При этом нацменьшинства, которые говорят на официальных языках ЕС, получают базовое среднее образование на государственном языке в объеме не менее 20% годового объема учебного времени в пятом классе, при этом объем увеличивается ежегодно – до не менее 40% в 9 классе.

Профильное среднее образование они будут получать на украинском языке в объеме не менее 60%.

В январе на Украине запретили русскоязычную рекламу.

Напомним, 16 июля на Украине вступил в силу закон о госязыке. Он закрепляет украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны.

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