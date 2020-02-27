Пригожин назвал Панайотова достойным кандидатом на поездку на «Евровидение-2020» от России

Выбор певца Александра Панайотова в качестве кандидата от России на «Евровидении-2020» будет абсолютно правильным, так как он профессиональный и талантливый артист, который нуждается в пиаре и раскрутке, заявил газете ВЗГЛЯД музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

СМИ сообщают, что на «Евровидение-2020» в Роттердам от России отправится певец Александр Панайотов. При этом официально российский участник все еще не назван. Панайотов пытается попасть на «Евровидение» с 2005 года, ранее пройти национальный отбор ему не удавалось.

«Я согласен с этим кандидатом и поддерживаю его. Не знаю, какие у него шансы, но уверен, что он достоин. Панайотов профессиональный и талантливый артист. Я вообще был одним из тех, кто назвал его фамилию как человека, которого я отправил бы на «Евровидение». Считаю, что если говорить о пиаре и раскрутке талантливого артиста, то выбор правильный. Панайотову это нужно больше, чем тем, которые сегодня уже стали звездами», – говорит Пригожин.

В начале февраля композитор и продюсер Игорь Крутой также предположил, что представителем России на «Евровидении-2020» будет Панайотов.

Панайотов стал известен в 2003 году, когда он занял второе место на конкурсе «Народный артист». В 2016-м участвовал в телешоу «Голос». По итогам конкурса исполнитель вошел в четверку финалистов и так же занял второе место.

Ранее также стало известно, что от Украины на данном конкурсе будет выступать группа Go-A.