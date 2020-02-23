Определился участник «Евровидения» от Украины

Украину на конкурсе «Евровидение–2020» представит группа Go-A, сообщают информационные агентства.

Украинская группа Go-A победила в финале национального отбора, передает ТАСС со ссылкой на «Первый национальный» канал.

В финале также участвовали певица Jerry Hail (Яна Шемаева), KRUTЬ (Марина Круть), певцы David Axelrod, Khayat (Андрей Хайат) и группа Tvorchi.

«Евровидение–2020» проведут в мае в Роттердаме.

Напомним, из-за давления со стороны властей Украины победительница национального отбора Maruv отказалась от поездки на «Евровидение–2019». В итоге Украина тогда решила не принимать участие в песенном конкурсе.

При этом на сцене во время национального отбора певице устроили допрос о российских фанатах и Крыме.