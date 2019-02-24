Определился представитель Украины на «Евровидении-2019»

В Киеве завершился финал национального отбора «Евровидения-2019», победитель которого будет представлять Украину на песенном конкурсе в Израиле.

Национальный отбор на «Евровидение-2019» был больше похож на политическое шоу, чем на песенный конкурс. Некоторых его участников заставляли чуть ли не клясться на верность Украине. Особенно это касалось тех, кто имеет российское гражданство или гастролирует по России, передает ТАСС.

Финал национального отбора «Евровидения-2019» выиграла певица Maruv, которой пришлось доказывать, что «Евровидение» – это конкурс песни, а не политики.

Так, украинская певица Джамала, которая оказалась в жюри национального отбора, потребовала от Maruv ответить на вопрос о том, считает ли она Крым частью Украины. Конкурсантка ответила утвердительно.

Больше других за время национального отбора досталось участницам группы Anna Maria – Анне и Марии Опанасюк, которые публично отказались называть воссоединение Крыма с Россией «агрессией России». Сестры также заявили, что если бы стоял вопрос об участии в конкурсе и выборе родителей, которые проживают в Крыму, то они бы выбрали родителей.

Накануне родителей девушек внесли в базу «Миротворца», а самих певиц обругали матом.

Телеведущая Ольга Скабеева поддержала сестер Опанасюк, отметив, что девушки «крутейшим образом держались во время хамского антироссийского интервью».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как «Евровидение» бьет по самоопределению украинцев.