Родителей солисток группы Anna Maria внесли в базу «Миротворца»

Имена родителей Анны и Марии Опанасюк – участниц украинского отбора в финал «Евровидения» – попали в базу данных сайта «Миротворец».

Данные родителей артисток появились в разделе «Чистилище», сообщает телеканал новостей «24».

Мать девушек Лариса Опанасюк работает в должности заместителя председателя совета министров Крыма. В базе она значится как «союзница оккупантов».

Отец Александр Опанасюк – судья судебной коллегии по уголовным делам в Верховном суде Крыма в отставке. Его назвали «изменником родины».

Ранее в субботу вице-премьер страны Вячеслав Кириленко заявлял, что происходящее на национальном отборе на конкурс «Евровидение» стало частью гибридной войны России против Украины.

Ранее участниц группы Anna Maria раскритиковали за ответ на вопрос о принадлежности Крыма. Одна из певиц заявила, что Украина «сама потеряла» полуостров. При этом девушки отказались называть Крым украинским или российским. В прямом эфире украинских певиц обругали матомза слова о Крыме.

Телеведущая Ольга Скабеева поддержала Анну и Марию Опанасюк, отметив, что девушки «крутейшим образом держались во время хамского антироссийского интервью». Ситуацию прокомментировал украинский артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки.