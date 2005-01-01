Верка Сердючка отреагировала на скандал из-за Крыма на украинском отборе «Евровидения»

Украинский артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, прокомментировал полемику вокруг национального отбора на международный конкурс «Евровидение», завязавшуюся после заявлений участниц группы Anna Maria сестер Марии и Анны Опанасюк.

«Знаете, в нашей стране надо иметь «панцирь», чтобы не реагировать на всякие глупости. Народ ведь часто просто хочет «поляпать» языком», – сказал Данилко в интервью украинскому изданию «Факты».

Данилко отметил, что исполнительницы входят в число фаворитов отбора. «Мне кажется, разбуди ее солисток ночью – и они безошибочно «вступят» в любую ноту. Меня лишь смущает визуальный ряд дуэта», – добавил он.

Ранее участниц группы Anna Maria раскритиковали за ответ на вопрос о принадлежности Крыма. Одна из певиц заявила, что Украина «сама потеряла» полуостров. При этом девушки отказались называть Крым украинским или российским. В прямом эфире украинских певиц обругали матом за слова о Крыме. Телеведущая Ольга Скабеева поддержала Анну и Марию Опанасюк, отметив, что девушки «крутейшим образом держались во время хамского антироссийского интервью».

Коллектив вышел в финал украинского отборочного этапа на «Евровидение».