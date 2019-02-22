Скабеева оценила ответ украинских претенденток на «Евровидение» о Крыме

Телеведущая Ольга Скабеева поддержала Анну и Марию Опанасюк, претендующих на представление Украины на «Евровидении-2019», которые отказались назвать Крым украинским.

«Не просто не признали «агрессию» России» – крутейшим образом держались во время хамского антироссийского интервью. Молодцы!», – написала Скабеева в своем Twitter, прокомментировав публикацию газеты ВЗГЛЯД.

Напомним, участницы группы Anna Maria сестры Анна и Мария Опанасюк, вышедшие в финал национального конкурса по отбору представителя Украины на «Евровидении-2019», отказались считать события в Крыму весной 2014 года «агрессией России», отметив, что Украина «просто потеряла Крым».

Украину на «Евровидении» также может представить солистка группы YUKO, гражданка России Юлия Юрина. Другим возможным представителем Украины на конкурсе может стать Анна Корсун (MARUV), у которой в апреле запланированы выступления в России.

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что пусть лучше от Украины на конкурс вообще никто не едет, если представителями страны могут стать исполнители которые «гастролируют в России и демонстративно собираются делать это и дальше».