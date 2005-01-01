Власти Украины предложили отказаться от участия в «Евровидении»

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко прокомментировал возможность того, что Украину на «Евровидении» могут представлять артисты, связанные с Россией.

Он заявил в Twitter, что пусть лучше от Украины на конкурс вообще никто не едет, если представителями страны могут стать исполнители которые «гастролируют в России и демонстративно собираются делать это и дальше».

По мнению Кириленко, отказ от участия в конкурсе позволит не тратить время на объяснения, что между Украиной и Россией «не дружба и гастроли, а агрессия, аннексия и оккупация».

Напомним, Украину на песенном конкурсе «Евровидение» может представить солистка группы YUKO, гражданка России Юлия Юрина.

Другой возможный представитель Украины на конкурсе – Анна Корсун (MARUV), у которой в апреле запланированы выступления в России, передает РИА «Новости».