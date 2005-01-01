Украинские претендентки на «Евровидение» не признали «агрессию» России в Крыму

Участницы группы Anna Maria сестры Анна и Мария Опанасюк, вышедшие в финал национального конкурса по отбору представителя Украины на «Евровидении-2019», отказались считать события в Крыму весной 2014 года «агрессией России» и полагают, что Украина «просто потеряла Крым».

«Мы не будем говорить те фразы, которые вы ожидаете от нас услышать. Случилось то, что там появились две границы – украинская и российская. А все умные люди сделают выводы сами», – сообщили сестры в эфире украинского телеканала, передает ТАСС.

«Крым остался Крымом, там то же море, те же горы, тот же воздух. Честно вам скажу – мы приезжаем к себе домой», – добавили они.

Ведущий попытался напомнить им, что они являются украинскими артистами и выступают на украинском телеканале.

«Мне кажется, что Украина просто потеряла Крым. Это наше мнение. Многие политики могут говорить, что Крым – наш. Мы можем бесконечно говорить, что Крым наш, но едем туда через две границы», – заметила одна из исполнительниц.

Ведущий после этого начал настаивать, чтобы участницы группы признали «агрессию России», но девушки отказались.

«Слушайте, мы ж не баллотируемся в президенты Украины. На этот вопрос мы просто не будем отвечать, потому что мы не политики», – сказали певицы.

Финал украинского конкурса по отбору на «Евровидение-2019» пройдет в Киеве 23 февраля.

Украину на «Евровидении» также может представить солистка группы YUKO, гражданка России Юлия Юрина. Другим возможным представителем Украины на конкурсе может стать Анна Корсун (MARUV), у которой в апреле запланированы выступления в России.

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что пусть лучше от Украины на конкурс вообще никто не едет, если представителями страны могут стать исполнители которые «гастролируют в России и демонстративно собираются делать это и дальше».