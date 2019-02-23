Украинских певиц обматерили в прямом эфире за слова о российском Крыме

Певиц Марию и Анну Опанасюк, претендующих на участие в международном конкурсе «Евровидение», нецензурно обругали в прямом эфире украинского телеканала ATR за слова о российской принадлежности Крыма.

«Чей может быть Крым, если мы едем домой через две границы? (...) У нас это называется АТО. Мы являемся не членами секретариата президента, а музыкантами», – сказали девушки.

«Послушал вашу передачу. Эти существа – просто русские *** (синоним слова «проститутки» – прим. ВЗГЛЯД), и смысла с ними разговаривать нет. Я прошу прощения за то, что в прямом эфире. Слов нет просто. С уважением к вам и из неуважения к этим существам. До свиданья», – заявил один из зрителей, дозвонившийся в студию. Его слова приводит украинское издание «Цензор».

Певицы в свою очередь с иронией заметили, что дозвонившийся высказался на русском языке, тогда как весь эфир шел на украинском.

Ранее телеведущая Ольга Скабеева поддержала Анну и Марию Опанасюк, которые отказались назвать Крым украинским. Певицы также отказались комментировать мнимую «агрессию России», заявив, что не баллотируются в президенты Украины.