Украина увидела признаки гибридной войны в отборе на «Евровидение»

Национальный отбор на конкурс «Евровидение» стал частью гибридной войны России против Украины, заявил вице-премьер страны Вячеслав Кириленко.

«Национальный отбор на «Евровидение-2019», к сожалению, уже стал частью гибридной войны России против Украины. В результате участия в отборе артистов, которые гастролируют на территории государства-агрессора или не признают территориальной целостности Украины», – написал Кириленко в Twitter.

Он поддержал мнение, что такие артисты не должны принимать участие в конкурсной части финала национального отбора , учитывая «негативный общественный резонанс и угрозы национальной безопасности Украины».



В финал отбора на «Евровидение-2019», который проходит в субботу, прошли музыкальные группы Anna Maria, Freedom jazz, Kazka, Yuko, Brunettes Shoot Blondes и певица Maruv.



Ранее участниц группы Anna Maria раскритиковали за ответ на вопрос о принадлежности Крыма. Одна из певиц заявила, что Украина «сама потеряла» полуостров. При этом девушки отказались называть Крым украинским или российским. В прямом эфире украинских певиц обругали матомза слова о Крыме.

Телеведущая Ольга Скабеева поддержала Анну и Марию Опанасюк, отметив, что девушки «крутейшим образом держались во время хамского антироссийского интервью». Ситуацию прокомментировал украинский артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки.