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23 февраля, суббота  |  Последнее обновление — 17:25  |  vz.ru
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Белоруссия нашла новый способ заработать на богатствах России

Перепродажа белорусами угля менее болезненна для бюджета России, чем реэкспорт ее нефтепродуктовФото: Дмитрий Удалов/«Интерпресс»/ТАСС
Белоруссия отчиталась о неожиданно фантастическом росте поставок угля на Украину. Хотя сами белорусы его практически не добывают, а закупают в России. Что это – новый канал для реализации донбасского антрацита или очередной способ заработка для Минска? Возможно, Россия расплатилась с Белоруссией углем за нефтепродукты. Подробности...
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«Евровидение» бьет по самоопределению украинцев

Мария и Анна Опанасюк способны принести Киеву успех на «Евровидении», но в отношении девушек началась травляФото: instagram.com/annamariaduet
На Украине перед финальным отбором конкурса «Евровидение-2019» разразился скандал. Участницы группы ANNA MARIA, которую считают фаворитом, назвали Крым российской территорией. В Киеве сумели разглядеть в происходящем аж проявление гибридной войны России против Украины. Почему в последние годы вокруг «Евровидения» не утихают скандалы на почве русофобии и как это отражается на репутации конкурса? Подробности...
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Выживание российского мужчины зависит от женщины

Наплевательским отношением к здоровью многие мужчины буквально гробят себяФото: Uwe Umstätter/Global Look Press
«Я не буду на приеме говорить, что нужно бросить курить человеку, который уезжает воевать в Донбасс», – говорит к.м.н., кардиолог Ярослав Ашихмин, рассуждая в интервью газете ВЗГЛЯД о том, почему российские мужчины живут значительно меньше, чем женщины. Подробности...
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Израиль и Украина начали «туристическую войну»

Первыми жертвами украинского пограничного возмездия стали ни в чем не повинные хасидыФото: Виктор Драчев/ТАСС
В последнее время Израиль стал массово заворачивать на своей границе украинских туристов, не без оснований подозревая в них будущих нелегальных «заробитчан». С некоторых рейсов из Киева снимают каждого пятого пассажира. В ответ Киев начал мстить – задержал на границе группу хасидов. Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Россия должна быть единой не только в пространстве, но и во времени

Андрей Колесник, Ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
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Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
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          Мария и Анна Опанасюк способны принести Киеву успех на «Евровидении», но в отношении девушек началась травля   23 февраля 2019, 16:05
          Фото: instagram.com/annamariaduet
          Текст: Андрей Резчиков

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          На Украине перед финальным отбором конкурса «Евровидение-2019» разразился скандал. Участницы группы ANNA MARIA, которую считают фаворитом, назвали Крым российской территорией. В Киеве сумели разглядеть в происходящем аж проявление гибридной войны России против Украины. Почему в последние годы вокруг «Евровидения» не утихают скандалы на почве русофобии и как это отражается на репутации конкурса?

          В субботу на Украине состоится финал отбора на песенный конкурс «Евровидение-2019», который пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. До решающей стадии дошли группы ANNA MARIA, Freedom jazz, KAZKA, YUKO, Brunettes Shoot Blondes и певица MARUV.

          После крымских событий 2014 года этот конкурс преследуют громкие скандалы на почве русофобии. Не обошлось без них и на этот раз.  Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко назвал нынешний отбор «частью гибридной войны России против Украины».

          Как пишет чиновник в Twitter, эта война проявляется «в результате участия в отборе артистов, которые гастролируют на территории государства-агрессора или не признают территориальной целостности Украины». По его словам, «такие артисты не могут принимать участия в конкурсной части финала национального отбора на «Евровидение-2019».

          Накануне солисток дуэта ANNA MARIA Марию и Анну Опанасюк за слова о российской принадлежности Крыма обматерили в прямом эфире украинского телеканала ATR. «Чей может быть Крым, если мы едем домой через две границы? (...) У нас это называется АТО. Мы являемся не членами секретариата президента, а музыкантами», – сказали девушки.

          Певицам возразил один из дозвонившихся в студию зрителей. «Послушал вашу передачу. Эти существа – просто русские *** (синоним слова «проститутки» – прим. ВЗГЛЯД), и смысла с ними разговаривать нет. Я прошу прощения за то, что в прямом эфире. Слов нет просто. С уважением к вам и из неуважения к этим существам. До свиданья», – сказал зритель.

          В ответ сестры Опанасюк, которые ранее дважды участвовали в «Евровидении», с иронией заметили, что дозвонившийся говорил по-русски, тогда как эфир шел на украинском.

          У сестер богатая биография. Сейчас они проживают в Киеве, где активно занимаются шоу-бизнесом. Однако родом они из Симферополя. Их мать – Лариса Опанасюк – работает вице-премьером в правительстве Сергея Аксенова. А отец – Александр Опанасюк – известный в Крыму судья. В прошлом он возглавлял Центральный районный суд Симферополя, а с 2014 года работал около двух лет судьей Верховного суда Крыма.

          Родители сестер проходят фигурантами уголовных производств о госизмене и числятся в базе «Миротворец». Взгляды сестер и их родителей на госпереворот разошлись. В декабре 2013-го Анна и Мария выступали для митингующих в центре Киева под лозунгом «За европейскую Украину!». Позже они рассказывали, что по-прежнему навещают родителей в Крыму, но концертной деятельностью на полуострове не занимаются.

          Скандал вокруг участия в отборе группы ANNA MARIA вызвал массу откликов. Девушек поддержала известная российская телеведущая Ольга Скабеева и украинский артист Андрей Данилко (Верка Сердючка). «Знаете, в нашей стране надо иметь «панцирь», чтобы не реагировать на всякие глупости. Народ ведь часто просто хочет «поляпать» языком», – сказал Данилко.

          Артист назвал сестер Опанасюк фаворитами отбора. «Мне кажется, разбуди ее солисток ночью – и они безошибочно «вступят» в любую ноту. Меня лишь смущает визуальный ряд дуэта», – признался Данилко.

          Кроме участниц дуэта ANNA MARIA под критику украинской общественности попадали и другие участники отборочного этапа. Солистка YUKO Юлия Юрина является гражданкой России, а певица MARUV (Анна Корсун) гастролирует по России.

          Несмотря на то, что Крым несколько лет назад стал российским, Украина считает эту территорию «временно оккупированной». В Киеве игнорируют тот факт, что крымчане демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. И после этого референдума вопрос со статусом Крыма, как подчеркивал президент России Владимир Путин, «закрыт окончательно».

          Политолог Алексей Мартынов отметил, что заявления Кириленко отражают официальную позицию государства и «сказать иначе он ничего не может».

          «То, что многие украинские артисты прямо зависимы от российского гастрольного рынка – это не новелла. Многие российские эстрадные артисты также условно зависимы от гастрольного украинского рынка

          У нас, по сути, один гастрольный рынок, ментально один социокультурный массовый зритель. Это лишний раз подтверждает тезис о том, что никаких украинцев не существует,

          все это одни и те же русские люди со своими региональными особенностями, как это бывает везде по нашей большой стране», – сказал Мартынов газете ВЗГЛЯД.

          Эксперт отметил, что украинские артисты, будучи зависимы от гастролей по России, подтверждают реальность вопреки желаниям Киева и тем самым навлекают на себя гнев политизированных кругов и даже радикалов. «Кто-то из артистов боится говорить об этих реалиях, а кто-то – нет», – пояснил политолог.

          В то же время сам конкурс благодаря таким ситуациям получает более скандальную окраску, которая привлекает к нему зрительское внимание, он попадает в медийную повестку. Однако в целом репутация «Евровидения» сильно страдает. Один из самых крупных скандалов произошел на «Евровидение-2017», когда Украина не допустила к участию российскую певицу Юлию Самойлову. Поводом для такого решение послужило участие Самойловой, которая прикована к инвалидной коляске, в концерте в Керчи (прибыла туда без спецразрешения на въезд от украинских властей) в июне 2015 года.

          «Все это добавляет «Евровидению» негативного пиара, потому что если бы не скандалы последних лет, этот конкурс тихо загнулся бы. Сам по себе он становится никому неинтересен», – подытожил Алексей Мартынов.


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