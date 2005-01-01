Чем певица Maruv не угодила украинским националистам?

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25 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 21:35  |  vz.ru
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Перепродажа белорусами угля менее болезненна для бюджета России, чем реэкспорт ее нефтепродуктовФото: Дмитрий Удалов/«Интерпресс»/ТАСС
Белоруссия отчиталась о неожиданно фантастическом росте поставок угля на Украину. Хотя сами белорусы его практически не добывают, а закупают в России. Что это – новый канал для реализации донбасского антрацита или очередной способ заработка для Минска? Возможно, Россия расплатилась с Белоруссией углем за нефтепродукты. Подробности...
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Почему Европа закрывает глаза на дела молдавского олигарха

"Проевропейский" Плахотнюк контролирует абсолютно все аспекты политической жизни МолдавииФото: DUMITRU DORU/EPA/ТАСС
В России возбудили очередное уголовное дело против самого влиятельного человека Молдавии – олигарха Владимира Плахотнюка. В Кишиневе заговорили о «гибридной войне» и пообещали пожаловаться в Евросоюз. Но в самом ЕС, точнее в Германии, как раз сейчас идут следственные действия, связанные с «молдавской» схемой.  Подробности...
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Министр обороны СССР пролил свет на первые дни Великой Отечественной

На первый год войны пришлось более половины всех человеческих потерьФото: Scherl/Global Look Press
В Центральном архиве Минобороны обнаружены дневники маршала СССР Родиона Малиновского, в которых он назвал главную причину поражений СССР в первые месяцы Великой Отечественной – неграмотность высшего командного состава. Что изменят эти ценнейшие сведения в нашем восприятии ВОВ? И можно ли им доверять? Подробности...
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Победа пророссийских сил в Молдавии оказалась разочарованием

Додону не удалось переиграть ПлахотнюкаФото: Valery Sharifulin/TASS/Pool/Reuters
Или коалиционное правительство, или досрочные перевыборы. Так можно описать результаты парламентских выборов в Молдавии, которые в СМИ ошибочно поспешили назвать победой партии ориентированного на сближение с Россией президента Игоря Додона. На самом деле ему все же не удалось переиграть неформально управляющего страной олигарха Влада Плахотнюка. Как так получилось и чего ждать России по итогам выборов? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

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От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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          Чем певица Maruv не угодила украинским националистам?

          		   25 февраля 2019, 20:00
          Текст: Михаил Мошкин

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          Украинская исполнительница Maruv, победившая в финале национального отбора на «Евровидение-2019», не поедет на конкурс. Случай, что называется, не имеющий прецедента. 

          Официальная причина – Анна Корсун (она же Maruv) и компания-вещатель, Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) «не пришли к согласию» по поводу контракта, который должны были подписать. Но сложно не заметить в произошедшем политическую подоплеку.

          То, что происходит вокруг конкурса «Евровидение-2019», точнее, вокруг участия в нем представителей Украины, заставило обратить на себя внимание даже тех, кто предельно далек от поп-музыки вообще и от «конкурса для домохозяек» в частности. Киевские власти и обслуживающие их пропагандисты умудрились в который раз превратить нечто безобидное и предельно аполитичное в элемент «гибридной войны» с Россией.

          Министерство культуры Украины в понедельник недаром объявило, что представителем страны на песенном конкурсе (где когда-то блистала Верка Сердючка) может быть только «патриот, осознающий свою ответственность» – ведь среди тех, кого сейчас выдвинули, бдительная общественность выявила сразу нескольких национал-предателей и врагов народа.

          «Евровидение-2019. Репетиция предательства» – под таким заголовком в понедельник вышла статья бывшего российского журналиста Айдера Муждабаева. Патриот Украины (с 2015 года) бьет в набат: «Мы не успеем и заметить, как в украинском обществе станет преобладать мысль, что мир с Путиным возможен, а с Россией можно спокойно рядом жить». Автор, если что, записал в предатели Украины и Ангелу Меркель (за политически неграмотное выступление на Мюнхенской конференции по безопасности), но главными национал-изменницами оказались другие дамы: дуэт ANNA MARIA и певица Maruv.

          Такова, похоже, «генеральная линия» украинских властей. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, близняшек из «Анны-Марии», Анну и Марию Опанасюк, затравили за то, что они-де назвали Крым российским. Хотя по сути они сказали вот что: «Чей может быть Крым, если мы едем домой через две границы? (...) У нас это называется АТО. Мы являемся не членами секретариата президента, а музыкантами». За это высказывание певиц начали травить – причем не только национально сознательные граждане, матерившие девушек в прямом эфире, но и заместитель председателя правительства Украины. Вице-премьер Вячеслав Кириленко весомо назвал отбор участников «Евровидения» от Украины «частью гибридной войны России против Украины». А бдительные граждане незамедлительно внесли родителей сестер Опанасюк в базу данных «Миротворец».

          Следом в прицеле санкционированного государством общественного негодования оказалась Анна Корсун – певица, которая выступает под псевдонимом Maruv. Финалистке национального отбора устроили допрос с пристрастием прямо на сцене. Певица Джамала, которая победила на «Евровидении-2016» с политически грамотной песней, потребовала от Maruv ответить на вопрос о том, считает ли она Крым частью Украины. После того, как конкурсантка ответила утвердительно, был задан следующий вопрос: о ее российских фанатах и гастролях в России. Maruv заявила, что среди жителей России много хороших людей и «они отлично относятся к тем, кто живет на Украине».

          Медиаэксперт Анатолий Шарий по этому поводу напомнил, что и сама Джамала, при всем ее нынешнем патриотическом пафосе, преспокойно ездила на гастроли в Сочи в 2015 году. И ее совершенно не смущает проживание родителей в «оккупированном» Крыму, где они пользуются льготами как представители репрессированного крымско-татарского народа.

          Как бы то ни было, «товарищеский суд», устроенный на сцене, возымел действие – Национальная общественная телекомпания Украины (НОТУ) взяла перерыв на два дня, чтобы решить, будет ли певица Maruv, одержавшая победу в национальном отборе на «Евровидение», представлять страну на конкурсе в Израиле, или все-таки ей это запретить. Причем поводом стали именно гастроли по России. Дальше – больше.

          В понедельник певица сообщила о давлении со стороны НОТУ. А накануне Maruv рассказала о том, какой любопытный контракт ей передали вещатели: помимо статей типа «два миллиона гривен штрафа за несогласованный шпагат» включено требование о запрете гастролировать в России.

          Тем не менее сложно не заметить – в порочащих связях со «страной-агрессором» уличили в целом четырех участниц национального отбора. Напомним, что у певицы Юлии Юриной (Yuko) обнаружилось российское гражданство.

          Получается, что прогноз, который газета ВЗГЛЯД дала в 2017 году (после запрета российской певице Юлии Самойловой участвовать в киевском «Евровидении»), пока не оправдывается: Украина так и не разорвала связи с Россией «по эстрадной части». Две страны остаются тесно связанными в музыкальном мире. Такое впечатление, что «российско-украинских» исполнителей стало даже больше.

          Как заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД глава киевского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник,

          «Есть некоторая усталость от радикального показушного патриотизма».

          При этом эксперт призвал не делать далеко идущих выводов о смене настроений у молодежи или у общества в целом. «Нет какого-либо разворота к реставрации общественного мнения образца 2013 года», – уверен Бортник.

          Собеседник полагает, что причина травли участниц национального отбора, причем не только радикальными националистами, но и властями, очевидна. «Это элементы передела внутреннего украинского рынка: часть борьбы между продюсерами, между певцами. Но это и политизация данной сферы. Это попытка политиков использовать сферу культуры, силу эстрады для достижения каких-то политических целей, для пиара, формирования имиджа и т. д.», – сказал Бортник.

          «Дело не в каких-то симпатиях или антипатиях, а в деньгах, – сказал газете ВЗГЛЯД публицист, критик Максим Кононенко. – В России тупо живет людей гораздо больше и платежный спрос выше. Для украинских артистов главный рынок – это Россия. Здесь они зарабатывают свои главные деньги. Дело не в политических симпатиях».

          Собеседник обращает внимание на то, что «Евровидение» артисту в коммерческом плане ничего особенного не дает, кроме того, что его имя становится известным. «Если эта девушка, которую сейчас на Украине выбрали претендентом, «соскочит», она вообще ничего не потеряет, потому что ее имя все знают. Она уже попала в прессу, – сказал Кононенко. – Конечно, если бы гигантская аудитория «Евровидения», в том числе в России, увидела бы ее номер, было бы еще лучше. Но вообще главная цель практически достигнута. Ее имя услышали, оно попало в прессу, и теперь она может ехать в Россию и собирать здесь свои деньги. А все остальное не имеет никакого значения».

          В итоге певица Maruv поступила именно таким образом: не подписала контракт, запрещающий ей гастролировать в России, и теперь пусть и не попадет на «Евровидение», зато сохранит аудиторию, и, значит, потенциальных покупателей билетов. 

           


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