Певицу Maruv задумали не пустить на «Евровидение» из-за гастролей по России

Национальная общественная телекомпания Украины (НОТУ) взяла перерыв на два дня, чтобы решить, будет ли певица Maruv, одержавшая победу в национальном отборе на «Евровидение», представлять страну на конкурсе в Израиле; претензии к исполнительнице возникли из-за ее гастролей по России.

«В обществе сейчас есть разные мнения, может ли ехать исполнитель, имеющий концертную деятельность в России, может представлять Украину. В нашем договоре есть пункт, который нам нужно обсудить с Maruv», – говорится в заявлении члена правления НОТУ Александры Кольцовой, опубликованном на сайте «Общественного ТВ».

Соответствующее решение будет принято в течение 48 часов. При этом певица в течение суток должна дать согласие на условия контракта. «У нас есть пункт в договоре, который предусматривает определенные решения – они должны его принять», – сказала она, не уточнив, является ли основным условием для участия в «Евровидении – 2019» от Украины отказ от гастролей по России.

Накануне в Киеве завершился финал национального отбора «Евровидения-2019», победитель которого будет представлять Украину на песенном конкурсе в Израиле. Певице Maruv, победившей в отборе, на сцене устроили допрос о ее российских фанатах и Крыме.