Минкультуры Украины потребовало направить на «Евровидение» патриота

Министерство культуры Украины заявило, что представителем страны на конкурсе «Евровидение – 2019» может быть только «патриот, осознающий свою ответственность».

В Минкультуре заявили, что не имели и не имеют влияния на отбор артистов на конкурс, это находится в компетенции вещателя – Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ). В заявлении говорится, что министр культуры неоднократно озвучивал свою позицию относительно отбора на конкурс – в условиях, «когда на фронте гибнут тысячи героев за территориальную целостность Украины», на конкурсе государство должно быть представлено патриотами, «которые осознают свою ответственность», передает ТАСС.

Ранее певица Maruv, которая выиграла национальный отбор на конкурс, но была раскритикована за то, что ездит с гастролями в Россию, пожаловалась на давление со стороны Национальной общественной телерадиокомпании Украины и попытках заставить ее отказаться от участия в конкурсе.

При этом он гастролей в России она не отказалась.

В ходе отбора на «Евровидение» певице Maruv на сцене устроили допрос о ее российских фанатах и Крыме. Артистку могут не пустить на конкурс.